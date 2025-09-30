https://ria.ru/20250930/moshenniki-2045274188.html

Раскрыта схема мошенников с хищением денег от имени собственников квартир

Раскрыта схема мошенников с хищением денег от имени собственников квартир - РИА Новости, 30.09.2025

Раскрыта схема мошенников с хищением денег от имени собственников квартир

Мошенники от имени арендодателей связываются с квартирантами и просят их внести оплату якобы по новым реквизитам, сообщается в материалах МВД, с которыми... РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники от имени арендодателей связываются с квартирантами и просят их внести оплату якобы по новым реквизитам, сообщается в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости. Мошенники, пользуясь новой схемой, сначала отправляют сообщение от имени арендодателя квартиросъемщику с просьбой оплатить проживание и перевести деньги якобы по новым реквизитам. После того как арендаторы совершают переводы, связь с "арендодателями" прекращается. Так, в одном из регионов пострадавшей стала медсестра, которой пришло сообщение якобы от собственника квартиры. В результате женщина перевела мошенникам более 30 тысяч рублей.

