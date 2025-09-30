Рейтинг@Mail.ru
Более 100 томов приобщили по иску об изъятии имущества у Момотова - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/momotov-2045314342.html
Более 100 томов приобщили по иску об изъятии имущества у Момотова
Более 100 томов приобщили по иску об изъятии имущества у Момотова - РИА Новости, 30.09.2025
Более 100 томов приобщили по иску об изъятии имущества у Момотова
Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T10:54:00+03:00
2025-09-30T10:54:00+03:00
происшествия
россия
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043739218_0:6:1021:580_1920x0_80_0_0_89451cb4d538f54800c34a8dd66a08c6.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости адвокат второго ответчика предпринимателя Андрея Марченко Иван Дворовенко. "Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску", - сказал собеседник агентства
https://ria.ru/20250923/rossija-2043753742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043739218_62:0:969:680_1920x0_80_0_0_a018278db6577837dd008d2a346eeca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ
Более 100 томов приобщили по иску об изъятии имущества у Момотова

Генпрокуратура приобщила 114 томов по иску об изъятии имущества у Момотова

© Фото : Верховный Суд Российской ФедерацииВиктор Момотов
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости адвокат второго ответчика предпринимателя Андрея Марченко Иван Дворовенко.
"Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску", - сказал собеседник агентства
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Судье Момотову хотят запретить выезд из России, сообщил источник
23 сентября, 14:30
 
ПроисшествияРоссияВиктор МомотовГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала