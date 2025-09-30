https://ria.ru/20250930/momotov-2045314342.html
Более 100 томов приобщили по иску об изъятии имущества у Момотова
Более 100 томов приобщили по иску об изъятии имущества у Момотова
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда РФ в отставке Виктора Момотова, заявил РИА Новости адвокат второго ответчика предпринимателя Андрея Марченко Иван Дворовенко. "Генпрокуратура приобщила 114 томов материалов по иску", - сказал собеседник агентства
россия
