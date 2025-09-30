Рейтинг@Mail.ru
Судья Момотов пришел на беседу по иску Генпрокуратуры
10:20 30.09.2025
Судья Момотов пришел на беседу по иску Генпрокуратуры
происшествия
виктор момотов
генеральная прокуратура рф
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов пришел в Останкинский суд Москвы на беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии у него имущества, передает корреспондент РИА Новости. Общаться с прессой Момотов отказался. Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности. Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
Новости
ru-RU
происшествия, виктор момотов, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Виктор Момотов, Генеральная прокуратура РФ
© Фото : Верховный Суд Российской ФедерацииВиктор Момотов
© Фото : Верховный Суд Российской Федерации
Виктор Момотов. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов пришел в Останкинский суд Москвы на беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии у него имущества, передает корреспондент РИА Новости.
Общаться с прессой Момотов отказался.
Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.
Генпрокуратура направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц.
Происшествия Виктор Момотов Генеральная прокуратура РФ
 
 
