Молдавский политолог прокомментировал приговор Таубер

Правящий в Молдавии режим после парламентских выборов будет усиливать репрессии в отношении оппозиции, приговор в 7,5 лет тюрьмы депутату от блока "Победа"... РИА Новости, 30.09.2025

КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Правящий в Молдавии режим после парламентских выборов будет усиливать репрессии в отношении оппозиции, приговор в 7,5 лет тюрьмы депутату от блока "Победа" Марине Таубер – это очередная месть оппонентам, заявил РИА Новости молдавский политолог Корнелиу Чуря. Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, сама Таубер и другие молдавские оппозиционеры называют приговор политическим. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров. "Есть такое ощущение, что после парламентских выборов режим, пользуясь тем результатом, который заполучил, не будет смягчать свою политику по отношению к оппонентам режима, а, наоборот, будет закручивать гайки, постарается полностью ликвидировать политическую группу Илана Шора в Молдове и после этого переориентируется на какие-то другие команды, чтобы устранить оппозицию полностью", - сказал Чуря. По его словам, приговор суда Марине Таубер максимально жесткий. "Хотя он чуть-чуть ниже, чем срок, запрошенный прокурорами. И показывает желание режима Майи Санду отомстить тем политическим активистам, тем политикам, которые борются с ней и режимом ПДС. То есть по отношению к людям, приближенным к Илану Шору, принимаются самые жесткие судебные решения, что доказывает кейс Марины Таубер, но и Евгении Гуцул тоже", - подчеркнул он. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

