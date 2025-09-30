Молдавская оппозиция обвинила правящую партию в удержании власти
Политблок "Победа": ПДС провела наглую и продуманную операцию
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГолосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) провела наглую и продуманную политическую операцию по удержанию власти в стране, говорится в заявлении оппозиционного политблока "Победа".
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
"ПДС провела наглую и продуманную политическую операцию по удержанию власти. Беспрецедентное давление на оппозиционных кандидатов, незаконные обыски и аресты накануне голосования, блокировка доступа к участкам — все это происходило на глазах у всех граждан страны", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Оппозиция отмечает, что в день голосования Майя Санду буквально не сходила с экранов ТВ, снова и снова выходя в эфир с угрожающими призывами, что является прямым вмешательством в выборы и нарушением закона.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Шор назвал приговор Таубер личной местью Санду
Вчера, 17:23