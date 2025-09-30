Молдавская оппозиция назвала прошедшие выборы нелегитимными

https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045495544.html
КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Выборы парламента в Молдавии нелегитимны, власть осознает, что народ проголосовал против нее, партия "Действие и солидарность" проиграла внутри страны, заявил во вторник оппозиционный блок "Победа". Партия "Действие и солидарность" провела наглую политоперацию по удержанию власти в Молдавии, отметил оппозиционный блок "Победа". "Эти "выборы" нелегитимны. Блок "Победа" будет бороться за восстановление реальной воли граждан. Режим прекрасно понимает, что народ проголосовал против него", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Оппозиция отмечает, что при всех фальсификациях ПДС проиграла в самой Молдавии. "Люди голосовали против. Режиму понадобилась целая ночь, чтобы с трудом "дотянуть" до нужных ему процентов. Подсчет, который обычно завершают к полуночи, растянули до утра. И до сих пор боятся публиковать результаты по участкам. Потому что знают: есть копии подписанных протоколов и можно легко доказать расхождения", - заявил блок "Победа". По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и преимущественно ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. В течение нескольких предыдущих лет режим президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ, либо из-за звонков о "минировании". В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Выборы парламента в Молдавии нелегитимны, власть осознает, что народ проголосовал против нее, партия "Действие и солидарность" проиграла внутри страны, заявил во вторник оппозиционный блок "Победа".
Партия "Действие и солидарность" провела наглую политоперацию по удержанию власти в Молдавии
, отметил оппозиционный блок "Победа".
"Эти "выборы" нелегитимны. Блок "Победа" будет бороться за восстановление реальной воли граждан. Режим прекрасно понимает, что народ проголосовал против него", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Оппозиция отмечает, что при всех фальсификациях ПДС проиграла в самой Молдавии. "Люди голосовали против. Режиму понадобилась целая ночь, чтобы с трудом "дотянуть" до нужных ему процентов. Подсчет, который обычно завершают к полуночи, растянули до утра. И до сих пор боятся публиковать результаты по участкам. Потому что знают: есть копии подписанных протоколов и можно легко доказать расхождения", - заявил блок "Победа".
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду
, и преимущественно ориентированной на Россию
оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе
, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете.
В течение нескольких предыдущих лет режим президента Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках.
В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве
, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев
создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра
, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ, либо из-за звонков о "минировании". В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.