Оппозиция заявила, что не признает выборы в Молдавии из-за нарушений

2025-09-30T19:06:00+03:00

2025-09-30T19:06:00+03:00

2025-09-30T19:35:00+03:00

КИШИНЕВ, 30 сен - РИА Новости. Оппозиционный молдавский блок "Победа" не признает итоги парламентских выборов в Молдавии из-за массовых нарушений, фальсификаций и прямого вмешательства власти в избирательный процесс, говорится в заявлении политсилы. По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и преимущественно ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган. "Блок "Победа" не признает итоги парламентских выборов. Объявленные цифры — результат тотальных нарушений, фальсификаций и прямого вмешательства власти в избирательный процесс", - говорится в заявлении блока, опубликованном в Telegram-канале. В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.

2025

Новости

молдавия, в мире, россия, европа, майя санду, блок "победа"