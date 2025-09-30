Рейтинг@Mail.ru
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 30.09.2025 (обновлено: 20:36 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045491856.html
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения - РИА Новости, 30.09.2025
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения
Молдавский оппозиционный депутат Марина Таубер в связи с приговором в 7,5 лет заявила РИА Новости, что оппозицию не запугать: "мы идём до конца". РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T19:04:00+03:00
2025-09-30T20:36:00+03:00
россия
в мире
кишинев
марина таубер
майя санду
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045507348_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3dc9f012dda06d2fea4b02364c9eca7.jpg
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Молдавский оппозиционный депутат Марина Таубер в связи с приговором в 7,5 лет заявила РИА Новости, что оппозицию не запугать: "мы идём до конца". Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров. "Режим Санду боится правды. Боится, что люди узнают масштаб катастрофы. Поэтому так рьяно пытается бросить за решетку всех, кто не соглашается молчать. Но нас не запугать. Мы идем до конца — за народ, за правду, за страну", - сказала Таубер
https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045495544.html
россия
кишинев
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045507348_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_b5aa6b2cab3053649ef82eb84cb9fb16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, кишинев, марина таубер, майя санду, молдавия
Россия, В мире, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду, Молдавия
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения

Таубер: молдавскую оппозицию не получится запугать

© Фото : пресс-служба политблока "Победа"Марина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : пресс-служба политблока "Победа"
Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Молдавский оппозиционный депутат Марина Таубер в связи с приговором в 7,5 лет заявила РИА Новости, что оппозицию не запугать: "мы идём до конца".
Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров.
"Режим Санду боится правды. Боится, что люди узнают масштаб катастрофы. Поэтому так рьяно пытается бросить за решетку всех, кто не соглашается молчать. Но нас не запугать. Мы идем до конца — за народ, за правду, за страну", - сказала Таубер
Голосование на избирательном участке для жителей Приднестровья во время парламентских выборов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Молдавская оппозиция назвала прошедшие выборы нелегитимными
Вчера, 19:26
 
РоссияВ миреКишиневМарина ТауберМайя СандуМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала