https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045491856.html
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения - РИА Новости, 30.09.2025
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения
Молдавский оппозиционный депутат Марина Таубер в связи с приговором в 7,5 лет заявила РИА Новости, что оппозицию не запугать: "мы идём до конца". РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T19:04:00+03:00
2025-09-30T19:04:00+03:00
2025-09-30T20:36:00+03:00
россия
в мире
кишинев
марина таубер
майя санду
молдавия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045507348_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c3dc9f012dda06d2fea4b02364c9eca7.jpg
КИШИНЕВ, 30 сен — РИА Новости. Молдавский оппозиционный депутат Марина Таубер в связи с приговором в 7,5 лет заявила РИА Новости, что оппозицию не запугать: "мы идём до конца". Суд Кишинева во вторник приговорил Таубер к 7,5 годам лишения свободы по делу о финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие. Адвокат Сергей Морару заявил, что защита оспорит это решение. Сама Таубер на заседании суда не присутствовала, но до заседания она выложила видео в своем Telegram-канале, где заявила, что не надеется на справедливый приговор, поскольку все дело "шито белыми нитками". Таубер подчеркнула, что это был исключительно политический процесс, направленный против оппозиции по заказу властей Молдавии. Представители оппозиционного блока "Победа", в который входит Таубер, ранее также неоднократно утверждали, что уголовное дело было создано по указанию президента Майи Санду, чтобы запугать оппозиционеров. "Режим Санду боится правды. Боится, что люди узнают масштаб катастрофы. Поэтому так рьяно пытается бросить за решетку всех, кто не соглашается молчать. Но нас не запугать. Мы идем до конца — за народ, за правду, за страну", - сказала Таубер
https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045495544.html
россия
кишинев
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045507348_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_b5aa6b2cab3053649ef82eb84cb9fb16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, кишинев, марина таубер, майя санду, молдавия
Россия, В мире, Кишинев, Марина Таубер, Майя Санду, Молдавия
Таубер дала комментарии после приговора в семь с половиной лет заключения
Таубер: молдавскую оппозицию не получится запугать