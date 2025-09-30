Рейтинг@Mail.ru
13:18 30.09.2025 (обновлено: 14:08 30.09.2025)
Лавров раскритиковал проведение выборов в Молдавии
в мире
молдавия
сергей лавров
СОЧИ, 30 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выборы, которые прошли в Молдавии, "жульническими" и выразил удивление тому, как можно так фальсифицировать голоса избирателей в процессе выборов. "Выборы жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так реально манипулировать голосами избирателей… Даже с этими манипуляциями патриотическая организация… набрала внутри Молдавии больше, чем партия (президента) Майи Санду… При всех махинациях результат все равно очень показательный, даже при таких жульнических методах получается у них не очень", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
молдавия
2025
в мире, молдавия, сергей лавров
В мире, Молдавия, Сергей Лавров
СОЧИ, 30 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выборы, которые прошли в Молдавии, "жульническими" и выразил удивление тому, как можно так фальсифицировать голоса избирателей в процессе выборов.
"Выборы жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так реально манипулировать голосами избирателей… Даже с этими манипуляциями патриотическая организация… набрала внутри Молдавии больше, чем партия (президента) Майи Санду… При всех махинациях результат все равно очень показательный, даже при таких жульнических методах получается у них не очень", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
