Лавров раскритиковал проведение выборов в Молдавии

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выборы, которые прошли в Молдавии, "жульническими" и выразил удивление тому, как можно так фальсифицировать голоса избирателей

СОЧИ, 30 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выборы, которые прошли в Молдавии, "жульническими" и выразил удивление тому, как можно так фальсифицировать голоса избирателей в процессе выборов. "Выборы жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так реально манипулировать голосами избирателей… Даже с этими манипуляциями патриотическая организация… набрала внутри Молдавии больше, чем партия (президента) Майи Санду… При всех махинациях результат все равно очень показательный, даже при таких жульнических методах получается у них не очень", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

