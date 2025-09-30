https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045350296.html
Лавров раскритиковал проведение выборов в Молдавии
Лавров раскритиковал проведение выборов в Молдавии
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выборы, которые прошли в Молдавии, "жульническими" и выразил удивление тому, как можно так фальсифицировать голоса избирателей РИА Новости, 30.09.2025
СОЧИ, 30 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выборы, которые прошли в Молдавии, "жульническими" и выразил удивление тому, как можно так фальсифицировать голоса избирателей в процессе выборов. "Выборы жульнические. Я даже поражаюсь, как можно так реально манипулировать голосами избирателей… Даже с этими манипуляциями патриотическая организация… набрала внутри Молдавии больше, чем партия (президента) Майи Санду… При всех махинациях результат все равно очень показательный, даже при таких жульнических методах получается у них не очень", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Полное заявление Лаврова о прошедших в Молдавии парламентских выборах
