В Молдавии продолжается судебное преследование политика Таубер

В Молдавии продолжается судебное преследование политика Таубер

КИШИНЕВ, 30 сен – РИА Новости. В районном суде Кишинева во вторник пройдет очередное заседание по делу депутата парламента от блока "Победа" Марины Таубер. Этот процесс стал символом политического давления на оппозицию в Молдавии: обвинения, предъявленные Таубер, неоднократно ставились под сомнение, однако прокуратура продолжает добиваться сурового наказания. Обвинения и перенос приговораАнтикоррупционная прокуратура запросила для Таубер 13 лет лишения свободы, заявив о "незаконном финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие". В частности, речь шла о ее участии в акциях протеста в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Однако, как отмечают коллеги депутата, многие обвинения абсурдны: они касались даже тех периодов, когда Таубер находилась в СИЗО. Депутат от блока "Победа" Регина Апостолова назвала обвинения против Таубер в незаконном финансировании и организации митингов из 13-й тюрьмы Кишинева "абсурдом", по её словам, "дело шито белыми нитками". Адвокат Сергей Морару сообщил, что судебные заседания регулярно переносятся. По его словам, суд даже лишил Таубер права последнего слова. Он не исключил, окончательное решение будет вынесено 30 сентября, именно тогда объявят вердикт. Сама Таубер связывает уголовное преследование с "политической агонией" правящей партии, которая, по ее словам, боится потерять власть и использует суды как инструмент борьбы с инакомыслием. Репрессии против оппозицииСитуация вокруг Таубер – не исключение, а часть системного давления на оппозицию. Ранее под надуманными предлогами была арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в кишиневском аэропорту задерживались депутаты за визиты в Россию, против ряда активистов возбуждались уголовные дела. Власти также предложили ограничить проведение акций протеста – ввести запрет на митинги за месяц до выборов и в течение месяца после них. Параллельно правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) добивается расширения полномочий Службы информации и безопасности. Этот орган сможет без объяснения причин блокировать регистрацию кандидатов, фактически устраняя конкурентов с политического поля. Оппозиция называет такие меры "прямым путем к диктатуре". Апостолова подчеркивает, что в Молдавии отсутствует независимая судебная система. По её словам, "юстиция полностью под колпаком режима, и каждый политик, который осмеливается говорить иначе, оказывается под угрозой ареста". Давление на СМИ и роль ЦИКСитуация с ограничением свободы слова началась задолго до нынешних выборов. Еще в 2023 году в Молдавии закрыли 13 телеканалов и десятки интернет-ресурсов. Среди них – Sputnik Молдова, "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Московский комсомолец", "Российская газета", а также молдавские Prime TV, Publika TV, Orizont TV, Canal 2 и Canal 3. В 2024 году власти пошли еще дальше: были заблокированы более сотни Telegram-каналов, многие из которых критиковали правящую партию. Центральная избирательная комиссия также сыграла свою роль в ограничении оппозиции. ЦИК отказал в регистрации блоку "Победа" для участия в выборах 28 сентября. Представители объединения назвали решение политически мотивированным. "ЦИК, играя по сценарию власти, расчищает поле от реальной оппозиции. Это прямой путь к диктатуре", – заявила Таубер в своем Telegram-канале. По словам депутата, оппозиция намерена защищать свое право на участие в политической жизни всеми доступными способами: и в судах, и на улице. Системный кризис демократииЭксперты отмечают, что молдавские власти последовательно устраняют все независимые голоса из публичного пространства – от СМИ до политических партий. При этом правящая партия продолжает заявлять о приверженности европейскому пути и демократическим ценностям. На практике же, по словам наблюдателей, происходит обратное: ограничение свободы слова, уголовное преследование оппозиционных политиков, блокировка протестов и давление на журналистов - ситуация с делом Таубер стала концентрированным выражением этих процессов.

