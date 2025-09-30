https://ria.ru/20250930/mishustin-2045340416.html
Мишустин встретился с Лукашенко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Минск встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2025
МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Минск встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. Глава белорусского государства во вторник принял во Дворце Независимости участников заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Мишустин прилетел в Минск в понедельник. В белорусской столице премьер-министр РФ принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь". Во второй день визита глава российского правительства принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.
