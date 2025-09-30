https://ria.ru/20250930/mishustin-2045340416.html

Мишустин встретился с Лукашенко

Мишустин встретился с Лукашенко - РИА Новости, 30.09.2025

Мишустин встретился с Лукашенко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Минск встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T12:15:00+03:00

2025-09-30T12:15:00+03:00

2025-09-30T12:48:00+03:00

политика

россия

александр лукашенко

минск

снг

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045312333_0:193:3042:1904_1920x0_80_0_0_efc78137fab7b9f320b5e08cb10b0c34.jpg

МИНСК, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Минск встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, передает корреспондент РИА Новости. Глава белорусского государства во вторник принял во Дворце Независимости участников заседания Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Мишустин прилетел в Минск в понедельник. В белорусской столице премьер-министр РФ принял участие в заседании Совета глав правительств стран СНГ и посетил международную промышленную выставку "Иннопром.Беларусь". Во второй день визита глава российского правительства принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

https://ria.ru/20250929/rossiya-2045226003.html

россия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, александр лукашенко, минск, снг, михаил мишустин