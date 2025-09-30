Рейтинг@Mail.ru
Киев все больше средств направляет на войну с гражданскими, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.09.2025
07:06 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/miroshnik-2045283921.html
Киев все больше средств направляет на войну с гражданскими, заявил Мирошник
Киев все больше средств направляет на войну с гражданскими, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.09.2025
Киев все больше средств направляет на войну с гражданскими, заявил Мирошник
Киев все больше средств, поставляемых Западом, направляет на войну с гражданским населением, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T07:06:00+03:00
2025-09-30T07:06:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_e168666e090cec95cf63a106fc8f9074.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев все больше средств, поставляемых Западом, направляет на войну с гражданским населением, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В конце недели в результате удара украинских карателей с помощью РСЗО HIMARS по ТЭЦ и электроподстанции в Белгороде обесточены оказались несколько районов города, без энергоснабжения остались жилые дома, соцобъекты, исчезло освещено улиц, прекратили работу светофоры, в обесточенных лифтах оказались заблокированы горожане. Фиксировались перебои с водоснабжением. Блэкаут в Белгороде стал очередным подтверждением того, что боевики киевского режима только усиливают войну с гражданскими, направляя именно на эти преступления все больше военных средств, поставляемых им западниками", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22-28 сентября, поступившем в распоряжение РИА Новости. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250930/miroshnik-2045283790.html
Киев все больше средств направляет на войну с гражданскими, заявил Мирошник

Мирошник: Киев поставляемые Западом средства направляет на войну с гражданскими

Родион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев все больше средств, поставляемых Западом, направляет на войну с гражданским населением, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В конце недели в результате удара украинских карателей с помощью РСЗО HIMARS по ТЭЦ и электроподстанции в Белгороде обесточены оказались несколько районов города, без энергоснабжения остались жилые дома, соцобъекты, исчезло освещено улиц, прекратили работу светофоры, в обесточенных лифтах оказались заблокированы горожане. Фиксировались перебои с водоснабжением. Блэкаут в Белгороде стал очередным подтверждением того, что боевики киевского режима только усиливают войну с гражданскими, направляя именно на эти преступления все больше военных средств, поставляемых им западниками", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22-28 сентября, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
За неделю от ударов ВСУ погибли 17 мирных россиян, сообщил Мирошник
Заголовок открываемого материала