https://ria.ru/20250930/miroshnik-2045283921.html

Киев все больше средств направляет на войну с гражданскими, заявил Мирошник

Киев все больше средств направляет на войну с гражданскими, заявил Мирошник - РИА Новости, 30.09.2025

Киев все больше средств направляет на войну с гражданскими, заявил Мирошник

Киев все больше средств, поставляемых Западом, направляет на войну с гражданским населением, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T07:06:00+03:00

2025-09-30T07:06:00+03:00

2025-09-30T07:06:00+03:00

россия

украина

киев

родион мирошник

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641442_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_e168666e090cec95cf63a106fc8f9074.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киев все больше средств, поставляемых Западом, направляет на войну с гражданским населением, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "В конце недели в результате удара украинских карателей с помощью РСЗО HIMARS по ТЭЦ и электроподстанции в Белгороде обесточены оказались несколько районов города, без энергоснабжения остались жилые дома, соцобъекты, исчезло освещено улиц, прекратили работу светофоры, в обесточенных лифтах оказались заблокированы горожане. Фиксировались перебои с водоснабжением. Блэкаут в Белгороде стал очередным подтверждением того, что боевики киевского режима только усиливают войну с гражданскими, направляя именно на эти преступления все больше военных средств, поставляемых им западниками", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22-28 сентября, поступившем в распоряжение РИА Новости. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250930/miroshnik-2045283790.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, родион мирошник, сергей лавров, нато