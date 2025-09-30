https://ria.ru/20250930/miroshnik-2045283790.html
За неделю от ударов ВСУ погибли 17 мирных россиян, сообщил Мирошник
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. За неделю от ударов со стороны киевского режима погибли 17 мирных жителей России, в том числе трое несовершеннолетних, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранены 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22-28 сентября, поступившем в распоряжение РИА Новости. Он отметил, что мирные жители гибнут или получают серьезные увечья главным образом в результате атак ударных беспилотников украинских войск по густонаселенным районам. "От атак дронов за прошедшие семь дней пострадали 106 мирных жителей, что составляет порядка 68% от общего числа пострадавших. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Курской, Херсонской областях, Краснодарском крае", - отметил Мирошник.
