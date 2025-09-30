https://ria.ru/20250930/miroshnik-2045283790.html

За неделю от ударов ВСУ погибли 17 мирных россиян, сообщил Мирошник

За неделю от ударов ВСУ погибли 17 мирных россиян, сообщил Мирошник - РИА Новости, 30.09.2025

За неделю от ударов ВСУ погибли 17 мирных россиян, сообщил Мирошник

За неделю от ударов со стороны киевского режима погибли 17 мирных жителей России, в том числе трое несовершеннолетних, заявил посол МИД РФ по особым поручениям... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T07:03:00+03:00

2025-09-30T07:03:00+03:00

2025-09-30T07:03:00+03:00

белгородская область

донецкая народная республика

херсонская область

родион мирошник

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993641420_0:1:1170:659_1920x0_80_0_0_dfc25659b5a7fc9d48749ac9a23f25eb.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. За неделю от ударов со стороны киевского режима погибли 17 мирных жителей России, в том числе трое несовершеннолетних, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 156 мирных жителей: ранены 139 человек, в том числе 11 несовершеннолетних, погибли 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22-28 сентября, поступившем в распоряжение РИА Новости. Он отметил, что мирные жители гибнут или получают серьезные увечья главным образом в результате атак ударных беспилотников украинских войск по густонаселенным районам. "От атак дронов за прошедшие семь дней пострадали 106 мирных жителей, что составляет порядка 68% от общего числа пострадавших. Наибольшее число пострадавших мирных жителей зафиксировано в Белгородской области, ДНР, Курской, Херсонской областях, Краснодарском крае", - отметил Мирошник.

https://ria.ru/20250930/miroshnik-2045283677.html

белгородская область

донецкая народная республика

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, донецкая народная республика, херсонская область , родион мирошник