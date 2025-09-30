https://ria.ru/20250930/miroshnik-2045283677.html

Мирошник рассказал, сколько Киев запускает БПЛА по Белгородской области

Мирошник рассказал, сколько Киев запускает БПЛА по Белгородской области - РИА Новости, 30.09.2025

Мирошник рассказал, сколько Киев запускает БПЛА по Белгородской области

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Киевские формирования ежедневно запускают по Белгородской области около 200 БПЛА, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На Белгородскую область на прошедшей неделе ВСУ волнообразно совершили целую серию массированных атак. Боевики киевского режима буквально уничтожают мирное население Белгородской области, ежедневно запуская в направлении региона в среднем по 200 БПЛА", - заявил Мирошник в своем еженедельном обзоре за 22-28 сентября, поступившем в распоряжение РИА Новости. Так, только за двое суток 22 и 23 сентября Белгород атаковали 120 беспилотников, 96 из которых были уничтожены. Пострадали 39 мирных жителей, в том числе четверо несовершеннолетних, отметил Мирошник.

