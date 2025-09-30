https://ria.ru/20250930/mintrans-2045279248.html

Минтранс поставил задачу создать единую систему идентификации беспилотников

Минтранс поставил задачу создать единую систему идентификации беспилотников - РИА Новости, 30.09.2025

Минтранс поставил задачу создать единую систему идентификации беспилотников

Минтранс России ставит стратегической целью первым в мире создать единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", уже успешно... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T05:46:00+03:00

2025-09-30T05:46:00+03:00

2025-09-30T05:46:00+03:00

технологии

россия

алексей райкевич

виталий савельев

эра-глонасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151582/95/1515829573_0:272:2675:1776_1920x0_80_0_0_c0a84f9b90a488f6e9bc7ee20180102d.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минтранс России ставит стратегической целью первым в мире создать единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", уже успешно протестировано подключение и мониторинг различных типов: авиадронов, грузовиков и катеров, сообщили РИА Новости в министерстве. "Наша стратегическая цель - первыми в мире создать универсальную систему идентификации беспилотной техники. Мы уже успешно протестировали подключение к платформе на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" и мониторинг различных типов беспилотников: авиадронами, грузовыми автомобилями и безэкипажными катерами", - сказали в Минтрансе РФ в преддверии международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025". АО "ГЛОНАСС" создало и протестировало центр развития беспилотных технологий и робототехники, рассказывал РИА Новости в сентябре глава компании Алексей Райкевич на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, центр нацелен на формирование экосистемы сервисов Единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", на привлечение стартапов, разработок российских вузов, объединение решений АО "ГЛОНАСС" в области высокоточной навигации, гибридной связи, мониторинга с лидерами рынка беспилотного транспорта. Он уточнял, что центр создан по предложению Минтранса России в рамках реализации поручений президента по развитию беспилотных авиационных систем и дорожной карты по созданию Единой системы идентификации в рамках поручений вице-премьера Виталия Савельева.

https://ria.ru/20250930/rossiya-2045276676.html

https://ria.ru/20250903/glonass-2039408042.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, алексей райкевич, виталий савельев, эра-глонасс