Минтранс поставил задачу создать единую систему идентификации беспилотников
Минтранс намерен создать единую систему идентификации беспилотного транспорта
Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Минтранс России ставит стратегической целью первым в мире создать единую систему идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", уже успешно протестировано подключение и мониторинг различных типов: авиадронов, грузовиков и катеров, сообщили РИА Новости в министерстве.
"Наша стратегическая цель - первыми в мире создать универсальную систему идентификации беспилотной техники. Мы уже успешно протестировали подключение к платформе на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" и мониторинг различных типов беспилотников: авиадронами, грузовыми автомобилями и безэкипажными катерами", - сказали в Минтрансе РФ в преддверии международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025".
АО "ГЛОНАСС" создало и протестировало центр развития беспилотных технологий и робототехники, рассказывал РИА Новости в сентябре глава компании Алексей Райкевич на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
По его словам, центр нацелен на формирование экосистемы сервисов Единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС", на привлечение стартапов, разработок российских вузов, объединение решений АО "ГЛОНАСС" в области высокоточной навигации, гибридной связи, мониторинга с лидерами рынка беспилотного транспорта.
Он уточнял, что центр создан по предложению Минтранса России в рамках реализации поручений президента по развитию беспилотных авиационных систем и дорожной карты по созданию Единой системы идентификации в рамках поручений вице-премьера Виталия Савельева.