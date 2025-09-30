https://ria.ru/20250930/mintrans-2045268722.html

В Минтрансе рассказали, откажутся ли от продажи бумажных билетов на поезда

В Минтрансе рассказали, откажутся ли от продажи бумажных билетов на поезда

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Большинство билетов в России на самолеты и поезда продаются в электронном виде, но бумажные в обозримом будущем сохранятся как опция, сообщили РИА Новости в Минтрансе РФ. Там отметили, что полный переход на электронные билеты соответствует общемировой тенденции. "Уже сегодня большинство авиабилетов и проездных документов на железную дорогу выдается в электронном виде. Вместе с тем для удобства отдельных категорий пассажиров и в силу регуляторных и операционных требований бумажные билеты в обозримом будущем сохранятся как опция", - ответили в Минтрансе в преддверии международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025" на вопрос, сохранятся ли бумажные билеты для посадки в поезд и самолет в России или в будущем возможен полный отказ от них. "Целенаправленно и декларативно отказываться от бумаги в целом не планируется: приоритет остается за комфортом и доступностью услуг, а также за обеспечением надежных и совместимых с действующими системами процедур контроля и учета", - добавили в Минтрансе к вопросу об электронных и бумажных билетах.

