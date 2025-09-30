Милей поменял программу в одном из городов из-за протестующих

https://ria.ru/20250930/miley-2045272340.html

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 сен - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей вынужден был поменять программу визита в один из городов страны из-за протестующих, сообщил телеканал TN. "Протесты заставили Милея изменить мероприятия в Огненной земле. Президент побывал на одной из фабрик, а затем должен был пройтись по улицам Ушуайи. Эту прогулку пришлось перенести в другой район из-за различных акций оппозиции", - отметило СМИ. В конце августа президент вместе со своей сестрой Кариной представлял в городе Ломас-де-Самора кандидатов от правящей партии на парламентских выборах, которые пройдут осенью. Милей передвигался в кузове машины, приветствуя толпу, когда в его сторону полетел камень. Камень пролетел в сантиметрах от головы президента. Охрана эвакуировала Милея. Представитель главы государства Мануэль Адорни обвинил в произошедшем оппозицию.

