Милей поменял программу в одном из городов из-за протестующих
Президент Аргентины Хавьер Милей вынужден был поменять программу визита в один из городов страны из-за протестующих, сообщил телеканал TN. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T02:57:00+03:00
2025-09-30T02:57:00+03:00
2025-09-30T02:57:00+03:00
в мире
аргентина
хавьер милей
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 сен - РИА Новости. Президент Аргентины Хавьер Милей вынужден был поменять программу визита в один из городов страны из-за протестующих, сообщил телеканал TN. "Протесты заставили Милея изменить мероприятия в Огненной земле. Президент побывал на одной из фабрик, а затем должен был пройтись по улицам Ушуайи. Эту прогулку пришлось перенести в другой район из-за различных акций оппозиции", - отметило СМИ. В конце августа президент вместе со своей сестрой Кариной представлял в городе Ломас-де-Самора кандидатов от правящей партии на парламентских выборах, которые пройдут осенью. Милей передвигался в кузове машины, приветствуя толпу, когда в его сторону полетел камень. Камень пролетел в сантиметрах от головы президента. Охрана эвакуировала Милея. Представитель главы государства Мануэль Адорни обвинил в произошедшем оппозицию.
аргентина
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
