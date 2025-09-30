https://ria.ru/20250930/microsoft-2045369090.html
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей корпорацию Microsoft за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей корпорацию Microsoft за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в суде.
