Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/microsoft-2045369090.html
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 30.09.2025
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей корпорацию Microsoft за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:21:00+03:00
2025-09-30T14:21:00+03:00
москва
россия
microsoft corporation
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19959/98/199599816_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_e06f295985caea8b0b614afe8be4eb03.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей корпорацию Microsoft за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в суде.
https://ria.ru/20250804/majkrosoft-2033247184.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19959/98/199599816_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_73658c0bd68a8db401bda673e2eca790.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, microsoft corporation
Москва, Россия, Microsoft Corporation
Суд в Москве оштрафовал Microsoft за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал Microsoft на 3,5 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

CC BY 2.0 / Robert Scoble / Корпорация "Microsoft"
Корпорация Microsoft - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
CC BY 2.0 / Robert Scoble /
Корпорация "Microsoft". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3,5 миллиона рублей корпорацию Microsoft за отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,5 млн рублей", - сообщили в суде.
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Долги дочки Microsoft превысили 1,5 миллиарда рублей
4 августа, 13:33
 
МоскваРоссияMicrosoft Corporation
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала