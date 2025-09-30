Рейтинг@Mail.ru
На Западе обратились к Трампу из-за России - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 30.09.2025 (обновлено: 18:47 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/mery-2045450882.html
На Западе обратились к Трампу из-за России
На Западе обратились к Трампу из-за России - РИА Новости, 30.09.2025
На Западе обратились к Трампу из-за России
Президент США Дональд Трамп должен пойти на эскалацию по отношении к России ради деэскалации конфликта на Украине, пишет Politico. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:45:00+03:00
2025-09-30T18:47:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_111:0:2779:1501_1920x0_80_0_0_4badc81f0c62feac4002118ec9c3ba0c.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен пойти на эскалацию по отношении к России ради деэскалации конфликта на Украине, пишет Politico. &quot;Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора, наконец, закрутить гайки, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации&quot;, — говорится в публикации. По мнению обозревателя, США могут увеличить давление более серьезными санкциями и изъятием замороженных российских активов. В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
https://ria.ru/20250930/kellog-2045432020.html
https://ria.ru/20250930/zelenskiy-2045369417.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_345:0:2512:1625_1920x0_80_0_0_0892d503a7ff09c70da3ec685c4ca9d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, politico
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Politico
На Западе обратились к Трампу из-за России

Politico: Трамп должен пойти на эскалацию ради деэскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен пойти на эскалацию по отношении к России ради деэскалации конфликта на Украине, пишет Politico.
«

"Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора, наконец, закрутить гайки, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации", — говорится в публикации.

Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Келлог сделал новое заявление о контактах США с Путиным
Вчера, 15:44
По мнению обозревателя, США могут увеличить давление более серьезными санкциями и изъятием замороженных российских активов.
В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Во Франции выступили с призывом после нового заявления Зеленского
Вчера, 14:21
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала