https://ria.ru/20250930/mery-2045450882.html
На Западе обратились к Трампу из-за России
На Западе обратились к Трампу из-за России - РИА Новости, 30.09.2025
На Западе обратились к Трампу из-за России
Президент США Дональд Трамп должен пойти на эскалацию по отношении к России ради деэскалации конфликта на Украине, пишет Politico. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T16:45:00+03:00
2025-09-30T16:45:00+03:00
2025-09-30T18:47:00+03:00
в мире
россия
сша
москва
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_111:0:2779:1501_1920x0_80_0_0_4badc81f0c62feac4002118ec9c3ba0c.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен пойти на эскалацию по отношении к России ради деэскалации конфликта на Украине, пишет Politico. "Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора, наконец, закрутить гайки, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации", — говорится в публикации. По мнению обозревателя, США могут увеличить давление более серьезными санкциями и изъятием замороженных российских активов. В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
https://ria.ru/20250930/kellog-2045432020.html
https://ria.ru/20250930/zelenskiy-2045369417.html
россия
сша
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044254493_345:0:2512:1625_1920x0_80_0_0_0892d503a7ff09c70da3ec685c4ca9d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, politico
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Politico
На Западе обратились к Трампу из-за России
Politico: Трамп должен пойти на эскалацию ради деэскалации конфликта на Украине