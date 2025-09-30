https://ria.ru/20250930/mery-2045450882.html

На Западе обратились к Трампу из-за России

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен пойти на эскалацию по отношении к России ради деэскалации конфликта на Украине, пишет Politico. "Если Трамп серьезно настроен на прекращение огня, ему пора, наконец, закрутить гайки, чтобы изменить расчеты Москвы. Следует внушить Путину, что он больше выиграет от прекращения огня, чем от продолжения военных действий. Таким образом, пойдя на эскалацию, Трамп может добиться деэскалации", — говорится в публикации. По мнению обозревателя, США могут увеличить давление более серьезными санкциями и изъятием замороженных российских активов. В Москве не раз называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные резервы. В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

