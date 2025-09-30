https://ria.ru/20250930/merts-2045367890.html

Опрос показал отношение немцев к Мерцу

Опрос показал отношение немцев к Мерцу - РИА Новости, 30.09.2025

Опрос показал отношение немцев к Мерцу

Семь из десяти немцев недовольны работой канцлера Германии Фридриха Мерца, следует из опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL. РИА Новости, 30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Семь из десяти немцев недовольны работой канцлера Германии Фридриха Мерца, следует из опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL. Согласно результатам опроса, 70% немцев дают негативную оценку работе канцлера. Примечательно, что только среди сторонников его блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) большинство (64%) говорят об удовлетворенности его работой, в то время как сторонники всех остальных партий в основном ей недовольны. По мнению 54% немцев, Германия нуждается в том, чтобы социальные реформы были проведены уже этой осенью, еще 24% респондентов говорят о том, что реформы необходимо претворить в жизнь до конца следующего лета. Из опроса также следует, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на первом месте по популярности среди немцев с рекордным для себя отрывом от ХДС/ХСС - за нее сейчас готовы проголосовать 27% немцев, а за консервативный блок - 24%. Опрос проводился 23-29 сентября среди 2502 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.

