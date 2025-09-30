Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение немцев к Мерцу - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/merts-2045367890.html
Опрос показал отношение немцев к Мерцу
Опрос показал отношение немцев к Мерцу - РИА Новости, 30.09.2025
Опрос показал отношение немцев к Мерцу
Семь из десяти немцев недовольны работой канцлера Германии Фридриха Мерца, следует из опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:16:00+03:00
2025-09-30T14:16:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
хдс/хсс
бундестаг германии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_3f60214275dbbd1b0a8ca422a1fd0dc6.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Семь из десяти немцев недовольны работой канцлера Германии Фридриха Мерца, следует из опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL. Согласно результатам опроса, 70% немцев дают негативную оценку работе канцлера. Примечательно, что только среди сторонников его блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) большинство (64%) говорят об удовлетворенности его работой, в то время как сторонники всех остальных партий в основном ей недовольны. По мнению 54% немцев, Германия нуждается в том, чтобы социальные реформы были проведены уже этой осенью, еще 24% респондентов говорят о том, что реформы необходимо претворить в жизнь до конца следующего лета. Из опроса также следует, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на первом месте по популярности среди немцев с рекордным для себя отрывом от ХДС/ХСС - за нее сейчас готовы проголосовать 27% немцев, а за консервативный блок - 24%. Опрос проводился 23-29 сентября среди 2502 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.
https://ria.ru/20250930/germaniya-2045270844.html
https://ria.ru/20250926/belgiya-2044520874.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028511456_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_6077709ae924f75e45768f247e833cdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, бундестаг германии
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, Бундестаг Германии
Опрос показал отношение немцев к Мерцу

Forsa: семь из десяти немцев недовольны работой Мерца

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Семь из десяти немцев недовольны работой канцлера Германии Фридриха Мерца, следует из опроса института Forsa для телеканалов n-tv и RTL.
Согласно результатам опроса, 70% немцев дают негативную оценку работе канцлера. Примечательно, что только среди сторонников его блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) большинство (64%) говорят об удовлетворенности его работой, в то время как сторонники всех остальных партий в основном ей недовольны.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Не живем в мире": Мерц высказался о якобы российской угрозе
Вчера, 02:25
По мнению 54% немцев, Германия нуждается в том, чтобы социальные реформы были проведены уже этой осенью, еще 24% респондентов говорят о том, что реформы необходимо претворить в жизнь до конца следующего лета.
Из опроса также следует, что правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) находится на первом месте по популярности среди немцев с рекордным для себя отрывом от ХДС/ХСС - за нее сейчас готовы проголосовать 27% немцев, а за консервативный блок - 24%.
Опрос проводился 23-29 сентября среди 2502 человек. Статистическая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Бундестаг ФРГ избрал Мерца канцлером 6 мая лишь со второй попытки, что стало первым таким случаем за всю историю страны.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Премьер Бельгии выступил против предложения Мерца по российским активам
26 сентября, 11:35
 
В миреГерманияФридрих МерцХДС/ХССБундестаг Германии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала