Человечество пока способно контролировать ИИ, заявил Медведев

Человечество пока способно контролировать ИИ, заявил Медведев - РИА Новости, 30.09.2025

Человечество пока способно контролировать ИИ, заявил Медведев

Человечество пока способно контролировать Искусственный интеллект, но только пока, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.09.2025

СКОЛКОВО, 30 сен - РИА Новости. Человечество пока способно контролировать Искусственный интеллект, но только пока, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Пока мы его (искусственный интеллект - ред.) способны контролировать, но только пока", - сказал Медведев в ходе открытой панельной дискуссии — "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в рамках "Дня ИИ в Сколково".

