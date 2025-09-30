Человечество пока способно контролировать ИИ, заявил Медведев

Рейтинг@Mail.ru
14:11 30.09.2025
россия
дмитрий медведев
искусственный интеллект (ии)
СКОЛКОВО, 30 сен - РИА Новости. Человечество пока способно контролировать Искусственный интеллект, но только пока, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Пока мы его (искусственный интеллект - ред.) способны контролировать, но только пока", - сказал Медведев в ходе открытой панельной дискуссии — "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в рамках "Дня ИИ в Сколково".
2025
россия, дмитрий медведев, искусственный интеллект (ии)
Россия, Дмитрий Медведев, Искусственный интеллект (ИИ)
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
СКОЛКОВО, 30 сен - РИА Новости. Человечество пока способно контролировать Искусственный интеллект, но только пока, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Пока мы его (искусственный интеллект - ред.) способны контролировать, но только пока", - сказал Медведев в ходе открытой панельной дискуссии — "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в рамках "Дня ИИ в Сколково".
Плакат на Евразийском экономическом форуме в Парке науки и искусства Сириус - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Эксперт объяснил, почему решения ИИ могут привести к печальным последствиям
23 мая, 21:14
 
РоссияДмитрий МедведевИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
