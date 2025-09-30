https://ria.ru/20250930/medvedev-2045366614.html
Человечество пока способно контролировать ИИ, заявил Медведев
2025-09-30T14:11:00+03:00
СКОЛКОВО, 30 сен - РИА Новости. Человечество пока способно контролировать Искусственный интеллект, но только пока, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Пока мы его (искусственный интеллект - ред.) способны контролировать, но только пока", - сказал Медведев в ходе открытой панельной дискуссии — "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия" в рамках "Дня ИИ в Сколково".
