Ядерных держав пока больше, чем тех, кто развивает ИИ, заявил Медведев

Ядерных держав пока больше, чем тех, кто развивает ИИ, заявил Медведев

Ядерных держав пока больше, чем тех, кто развивает ИИ, заявил Медведев

Ядерных держав в мире пока больше, чем тех стран, которые развивают генеративный искусственный интеллект, отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

2025-09-30T14:09:00+03:00

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ядерных держав в мире пока больше, чем тех стран, которые развивают генеративный искусственный интеллект, отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Здесь интересное сейчас сопоставление прозвучало о том, что количество ядерных держав и количество держав, которые развивают генеративный искусственный интеллект, - соответственно, ядерных держав больше. Это правда", - сказал Медведев в ходе открытой панельной дискуссии в "Сколково", посвященной развитию искусственного интеллекта. При этом, напомнил зампред Совбеза, среди них есть и те, которые не признаются мировым сообществом ядерными державами, но по факту таковыми являются. "Я думаю, что мы тоже кого-то не видим из тех стран, которые эти технологии (генеративного искусственного интеллекта - ред.) двигают, но которые о себе заявят", - добавил Медведев. -0-

россия

2025

