Ядерных держав пока больше, чем тех, кто развивает ИИ, заявил Медведев
Ядерных держав пока больше, чем тех, кто развивает ИИ, заявил Медведев - РИА Новости, 30.09.2025
Ядерных держав пока больше, чем тех, кто развивает ИИ, заявил Медведев
Ядерных держав в мире пока больше, чем тех стран, которые развивают генеративный искусственный интеллект, отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:09:00+03:00
2025-09-30T14:09:00+03:00
2025-09-30T14:09:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ядерных держав в мире пока больше, чем тех стран, которые развивают генеративный искусственный интеллект, отметил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Здесь интересное сейчас сопоставление прозвучало о том, что количество ядерных держав и количество держав, которые развивают генеративный искусственный интеллект, - соответственно, ядерных держав больше. Это правда", - сказал Медведев в ходе открытой панельной дискуссии в "Сколково", посвященной развитию искусственного интеллекта. При этом, напомнил зампред Совбеза, среди них есть и те, которые не признаются мировым сообществом ядерными державами, но по факту таковыми являются. "Я думаю, что мы тоже кого-то не видим из тех стран, которые эти технологии (генеративного искусственного интеллекта - ред.) двигают, но которые о себе заявят", - добавил Медведев.
Ядерных держав пока больше, чем тех, кто развивает ИИ, заявил Медведев
Медведев: ядерных держав пока больше, чем тех, кто развивает ИИ