https://ria.ru/20250930/medvedev-2045360080.html
Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов
Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов - РИА Новости, 30.09.2025
Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что пользуется нейросетями, но не при написании своих постов. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:50:00+03:00
2025-09-30T13:50:00+03:00
2025-09-30T13:50:00+03:00
технологии
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что пользуется нейросетями, но не при написании своих постов. "Я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. Это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канале, он пока на такое не способен. Но во всяком случае при подготовке каких-то материалов - я обязательно обращаюсь к разным видам генеративного интеллекта", - сказал Медведев в ходе открытой панельной дискуссии "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия". Он добавил, что российские разработки в сфере ИИ весьма качественные.
https://ria.ru/20250930/medvedev-2045353523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, дмитрий медведев
Технологии, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов
Медведев заявил, что пользуется нейросетями, но не при написании постов