https://ria.ru/20250930/medvedev-2045360080.html

Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов

Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов - РИА Новости, 30.09.2025

Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что пользуется нейросетями, но не при написании своих постов. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T13:50:00+03:00

2025-09-30T13:50:00+03:00

2025-09-30T13:50:00+03:00

технологии

россия

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что пользуется нейросетями, но не при написании своих постов. "Я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. Это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канале, он пока на такое не способен. Но во всяком случае при подготовке каких-то материалов - я обязательно обращаюсь к разным видам генеративного интеллекта", - сказал Медведев в ходе открытой панельной дискуссии "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия". Он добавил, что российские разработки в сфере ИИ весьма качественные.

https://ria.ru/20250930/medvedev-2045353523.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, дмитрий медведев