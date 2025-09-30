Рейтинг@Mail.ru
Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов - РИА Новости, 30.09.2025
13:50 30.09.2025
Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что пользуется нейросетями, но не при написании своих постов. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что пользуется нейросетями, но не при написании своих постов. "Я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. Это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канале, он пока на такое не способен. Но во всяком случае при подготовке каких-то материалов - я обязательно обращаюсь к разным видам генеративного интеллекта", - сказал Медведев в ходе открытой панельной дискуссии "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия". Он добавил, что российские разработки в сфере ИИ весьма качественные.
Медведев раскрыл, использует ли нейросети для написания своих постов

Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что пользуется нейросетями, но не при написании своих постов.
"Я использую генеративный искусственный интеллект, сразу скажу. Это не только интересно, это и полезно. Но не при написании, естественно, постов в Telegram-канале, он пока на такое не способен. Но во всяком случае при подготовке каких-то материалов - я обязательно обращаюсь к разным видам генеративного интеллекта", - сказал Медведев в ходе открытой панельной дискуссии "Ждать или внедрять? ИИ как главный выбор десятилетия".
Он добавил, что российские разработки в сфере ИИ весьма качественные.
Медведев призвал быть реалистами в вопросе распространения ядерного оружия
