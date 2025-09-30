https://ria.ru/20250930/medvedev-2045353523.html

Медведев призвал быть реалистами в вопросе распространения ядерного оружия

Число стран, которые будут пытаться создавать ядерное оружие, будет расти, в этом вопросе нужно быть реалистами, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T13:31:00+03:00

2025-09-30T13:39:00+03:00

россия

дмитрий медведев

сколково

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg

СКОЛКОВО, 30 сен - РИА Новости. Число стран, которые будут пытаться создавать ядерное оружие, будет расти, в этом вопросе нужно быть реалистами, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник принял участие в открытой панельной дискуссии в Сколково, посвященной развитию искусственного интеллекта. Зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что число стран, которые будут пытаться создавать свои модели ИИ, будет только увеличиваться. "Как и стран, которые будут создавать ядерное оружие, тут тоже никаких сомнений нет, надо быть реалистами", - сказал Медведев.

россия

сколково

2025

россия, дмитрий медведев, сколково