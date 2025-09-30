Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал быть реалистами в вопросе распространения ядерного оружия
13:31 30.09.2025 (обновлено: 13:39 30.09.2025)
Медведев призвал быть реалистами в вопросе распространения ядерного оружия
россия
дмитрий медведев
сколково
СКОЛКОВО, 30 сен - РИА Новости. Число стран, которые будут пытаться создавать ядерное оружие, будет расти, в этом вопросе нужно быть реалистами, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев во вторник принял участие в открытой панельной дискуссии в Сколково, посвященной развитию искусственного интеллекта. Зампред Совбеза РФ выразил уверенность, что число стран, которые будут пытаться создавать свои модели ИИ, будет только увеличиваться. "Как и стран, которые будут создавать ядерное оружие, тут тоже никаких сомнений нет, надо быть реалистами", - сказал Медведев.
россия, дмитрий медведев, сколково
Россия, Дмитрий Медведев, Сколково
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
РоссияДмитрий МедведевСколково
 
 
