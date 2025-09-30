Рейтинг@Mail.ru
Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется "Сердце Чечни" - РИА Новости, 30.09.2025
17:10 30.09.2025
Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется "Сердце Чечни"
В самом центре Грозного стоит величественная мечеть "Сердце Чечни". Культовое сооружение стало не только архитектурной доминантой города, но и символом возрождения Республики. Какие святыни Ислама хранит "Сердце Чечни". Из чего состоит его богатое убранство. И как в Грозном строили "жемчужину Кавказа"
обогнавшие время
грозный
кавказ
президентский фонд культурных инициатив
мечеть
архитектура
стамбул
культура
Эксперты эпизода: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. _____ Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
грозный
кавказ
стамбул
Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется «Сердце Чечни»
В самом центре Грозного стоит величественная мечеть "Сердце Чечни". Культовое сооружение стало не только архитектурной доминантой города, но и символом возрождения Республики. Какие святыни Ислама хранит "Сердце Чечни". Из чего состоит его богатое убранство. И как в Грозном строили "жемчужину Кавказа"
Эксперты эпизода:
  • председатель Союза архитекторов Чеченской Республики Расул Ибрагимов
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
_____
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК Музыка

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
Обогнавшие времяГрозныйКавказПрезидентский фонд культурных инициативМечетьАрхитектураСтамбулКультура
 
 
