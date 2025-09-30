https://ria.ru/20250930/mechet-2045456990.html

Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется "Сердце Чечни"

Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется "Сердце Чечни"

В самом центре Грозного стоит величественная мечеть "Сердце Чечни". Культовое сооружение стало не только архитектурной доминантой города, но и символом возрождения Республики. Какие святыни Ислама хранит "Сердце Чечни". Из чего состоит его богатое убранство. И как в Грозном строили "жемчужину Кавказа"

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

