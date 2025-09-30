https://ria.ru/20250930/mechet-2045456990.html
Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется "Сердце Чечни"
Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется "Сердце Чечни" - РИА Новости, 30.09.2025
Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется "Сердце Чечни"
В самом центре Грозного стоит величественная мечеть "Сердце Чечни". Культовое сооружение стало не только архитектурной доминантой города, но и символом возрождения Республики. Какие святыни Ислама хранит "Сердце Чечни". Из чего состоит его богатое убранство. И как в Грозном строили "жемчужину Кавказа"
2025-09-30T17:10:00+03:00
2025-09-30T17:10:00+03:00
2025-09-30T17:10:00+03:00
обогнавшие время
грозный
кавказ
президентский фонд культурных инициатив
мечеть
архитектура
стамбул
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045456447_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_e48812c8f884dc06e7b253d9ba7ecaca.jpg
Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется «Сердце Чечни»
В самом центре Грозного стоит величественная мечеть "Сердце Чечни". Культовое сооружение стало не только архитектурной доминантой города, но и символом возрождения Республики. Какие святыни Ислама хранит "Сердце Чечни". Из чего состоит его богатое убранство. И как в Грозном строили "жемчужину Кавказа"
audio/mpeg
Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется «Сердце Чечни»
В самом центре Грозного стоит величественная мечеть "Сердце Чечни". Культовое сооружение стало не только архитектурной доминантой города, но и символом возрождения Республики. Какие святыни Ислама хранит "Сердце Чечни". Из чего состоит его богатое убранство. И как в Грозном строили "жемчужину Кавказа"
audio/mpeg
Эксперты эпизода: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. _____ Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
грозный
кавказ
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045456447_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_e4461834b3194347da4f08e773ad1eb0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грозный, кавказ, президентский фонд культурных инициатив, мечеть, архитектура, стамбул, культура, аудио
Обогнавшие время, Грозный, Кавказ, Президентский фонд культурных инициатив, Мечеть, Архитектура, Стамбул, Культура
Главная мечеть Грозного: в каком ритме бьется "Сердце Чечни"
В самом центре Грозного стоит величественная мечеть "Сердце Чечни". Культовое сооружение стало не только архитектурной доминантой города, но и символом возрождения Республики. Какие святыни Ислама хранит "Сердце Чечни". Из чего состоит его богатое убранство. И как в Грозном строили "жемчужину Кавказа"