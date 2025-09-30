Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: врачам узкого профиля в Тамбовской области выплатят 1 млн рублей
Тамбовская область
 
14:40 30.09.2025
Матушкин: врачам узкого профиля в Тамбовской области выплатят 1 млн рублей
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Врачи, трудоустроившихся в областные медицинские организации в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек, смогут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Перечень категорий медицинских работников, которым будет предоставляться единовременная компенсационная выплата расширили на сентябрьском заседании регионального парламента. "Теперь такую выплату смогут получить врачи-специалисты лабораторно-диагностического профиля: врач клинической лабораторной диагностики, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-бактериолог, а также специалисты психиатрического профиля: врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр участковый, врач-психиатр детский, врач-психиатр детский участковый, врач-психотерапевт", — приводит пресс-служба облдумы слова Матушкина. Ранее эта мера поддержки распространялась на таких специалистов, как участковые терапевты, педиатры, кардиологи, хирурги, онкологи, неврологи, инфекционисты. В 2022, 2023 и 2024 годах за единовременной выплатой обратились 48 специалистов. "Врачи узкого профиля требуются в учреждениях здравоохранения в таких городах, как Тамбов, Мичуринск. Мы надеемся, что эта мера поддержки поможет решить вопрос кадрового дефицита в больницах и поликлиниках. Совершенствование сферы здравоохранения, развитие первичного звена здравоохранения — одна из приоритетных задач и правительства Тамбовской области, и Тамбовской областной думы", — заключил Матушкин.
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Врачи, трудоустроившихся в областные медицинские организации в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек, смогут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.
Перечень категорий медицинских работников, которым будет предоставляться единовременная компенсационная выплата расширили на сентябрьском заседании регионального парламента.
"Теперь такую выплату смогут получить врачи-специалисты лабораторно-диагностического профиля: врач клинической лабораторной диагностики, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-бактериолог, а также специалисты психиатрического профиля: врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр участковый, врач-психиатр детский, врач-психиатр детский участковый, врач-психотерапевт", — приводит пресс-служба облдумы слова Матушкина.
Ранее эта мера поддержки распространялась на таких специалистов, как участковые терапевты, педиатры, кардиологи, хирурги, онкологи, неврологи, инфекционисты. В 2022, 2023 и 2024 годах за единовременной выплатой обратились 48 специалистов.
"Врачи узкого профиля требуются в учреждениях здравоохранения в таких городах, как Тамбов, Мичуринск. Мы надеемся, что эта мера поддержки поможет решить вопрос кадрового дефицита в больницах и поликлиниках. Совершенствование сферы здравоохранения, развитие первичного звена здравоохранения — одна из приоритетных задач и правительства Тамбовской области, и Тамбовской областной думы", — заключил Матушкин.
