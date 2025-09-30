https://ria.ru/20250930/matushkin-2045377592.html
Матушкин: врачам узкого профиля в Тамбовской области выплатят 1 млн рублей
Матушкин: врачам узкого профиля в Тамбовской области выплатят 1 млн рублей - РИА Новости, 30.09.2025
Матушкин: врачам узкого профиля в Тамбовской области выплатят 1 млн рублей
Врачи, трудоустроившихся в областные медицинские организации в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек, смогут получить единовременную выплату в РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:40:00+03:00
2025-09-30T14:40:00+03:00
2025-09-30T14:40:00+03:00
тамбовская область
общество
тамбовская область
тамбов
мичуринск
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045377269_0:173:3025:1875_1920x0_80_0_0_add65aa472e5469e0cdd3fa88238c030.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Врачи, трудоустроившихся в областные медицинские организации в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек, смогут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин. Перечень категорий медицинских работников, которым будет предоставляться единовременная компенсационная выплата расширили на сентябрьском заседании регионального парламента. "Теперь такую выплату смогут получить врачи-специалисты лабораторно-диагностического профиля: врач клинической лабораторной диагностики, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-бактериолог, а также специалисты психиатрического профиля: врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр участковый, врач-психиатр детский, врач-психиатр детский участковый, врач-психотерапевт", — приводит пресс-служба облдумы слова Матушкина. Ранее эта мера поддержки распространялась на таких специалистов, как участковые терапевты, педиатры, кардиологи, хирурги, онкологи, неврологи, инфекционисты. В 2022, 2023 и 2024 годах за единовременной выплатой обратились 48 специалистов. "Врачи узкого профиля требуются в учреждениях здравоохранения в таких городах, как Тамбов, Мичуринск. Мы надеемся, что эта мера поддержки поможет решить вопрос кадрового дефицита в больницах и поликлиниках. Совершенствование сферы здравоохранения, развитие первичного звена здравоохранения — одна из приоритетных задач и правительства Тамбовской области, и Тамбовской областной думы", — заключил Матушкин.
https://ria.ru/20250929/matushkin-2045165692.html
https://ria.ru/20250929/matushkin-2045164682.html
тамбовская область
тамбов
мичуринск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045377269_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_141c9608fd7300d304687e1f292225d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тамбовская область, тамбов, мичуринск, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Общество, Тамбовская область, Тамбов, Мичуринск, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: врачам узкого профиля в Тамбовской области выплатят 1 млн рублей
Матушкин: врачи узкого профиля в Тамбовской области получат 1 миллион рублей
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Врачи, трудоустроившихся в областные медицинские организации в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек, смогут получить единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.
Перечень категорий медицинских работников, которым будет предоставляться единовременная компенсационная выплата расширили на сентябрьском заседании регионального парламента.
"Теперь такую выплату смогут получить врачи-специалисты лабораторно-диагностического профиля: врач клинической лабораторной диагностики, врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-бактериолог, а также специалисты психиатрического профиля: врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр участковый, врач-психиатр детский, врач-психиатр детский участковый, врач-психотерапевт", — приводит пресс-служба облдумы слова Матушкина.
Ранее эта мера поддержки распространялась на таких специалистов, как участковые терапевты, педиатры, кардиологи, хирурги, онкологи, неврологи, инфекционисты. В 2022, 2023 и 2024 годах за единовременной выплатой обратились 48 специалистов.
"Врачи узкого профиля требуются в учреждениях здравоохранения в таких городах, как Тамбов, Мичуринск. Мы надеемся, что эта мера поддержки поможет решить вопрос кадрового дефицита в больницах и поликлиниках. Совершенствование сферы здравоохранения, развитие первичного звена здравоохранения — одна из приоритетных задач и правительства Тамбовской области, и Тамбовской областной думы", — заключил Матушкин.