https://ria.ru/20250930/mat-2045513216.html

Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ

Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2025

Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ

Мать певца Сергея Жукова экстренно госпитализирована в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T21:06:00+03:00

2025-09-30T21:06:00+03:00

2025-09-30T21:06:00+03:00

происшествия

москва

сергей жуков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045509722_0:70:700:464_1920x0_80_0_0_ba6bb2ddbafbd9989b3c8ed4b93e2db0.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Мать певца Сергея Жукова экстренно госпитализирована в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. "72-летняя Лилия Жукова попала в больницу с диагнозом "вертебробазилярная недостаточность", — говорится в публикации. По информации Mash, солист группы "Руки вверх" сопровождал ее лично. Состояние женщины уточняется.

https://ria.ru/20250701/baza-2026491011.html

https://ria.ru/20250715/sud-2029286157.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, сергей жуков