https://ria.ru/20250930/mat-2045513216.html
Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ
Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2025
Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ
Мать певца Сергея Жукова экстренно госпитализирована в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T21:06:00+03:00
2025-09-30T21:06:00+03:00
2025-09-30T21:06:00+03:00
происшествия
москва
сергей жуков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045509722_0:70:700:464_1920x0_80_0_0_ba6bb2ddbafbd9989b3c8ed4b93e2db0.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Мать певца Сергея Жукова экстренно госпитализирована в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. "72-летняя Лилия Жукова попала в больницу с диагнозом "вертебробазилярная недостаточность", — говорится в публикации. По информации Mash, солист группы "Руки вверх" сопровождал ее лично. Состояние женщины уточняется.
https://ria.ru/20250701/baza-2026491011.html
https://ria.ru/20250715/sud-2029286157.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045509722_0:4:700:529_1920x0_80_0_0_3e00f09686e00978339027391ff363a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, сергей жуков
Происшествия, Москва, Сергей Жуков
Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ
Mash: мать солиста группы "Руки вверх" Жукова госпитализирована