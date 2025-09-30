Рейтинг@Mail.ru
Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2025
21:06 30.09.2025
Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ
Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.09.2025
Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ
Мать певца Сергея Жукова экстренно госпитализирована в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Мать певца Сергея Жукова экстренно госпитализирована в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. "72-летняя Лилия Жукова попала в больницу с диагнозом "вертебробазилярная недостаточность", — говорится в публикации. По информации Mash, солист группы "Руки вверх" сопровождал ее лично. Состояние женщины уточняется.
Мать солиста "Руки вверх" попала в больницу, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Мать певца Сергея Жукова экстренно госпитализирована в Москве, сообщил Telegram-канал Mash.
"72-летняя Лилия Жукова попала в больницу с диагнозом "вертебробазилярная недостаточность", — говорится в публикации.
