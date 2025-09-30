https://ria.ru/20250930/mask-2045440570.html

Маск заявил, что его ИИ-компания перепишет "Википедию"

2025-09-30T16:14:00+03:00

2025-09-30T16:14:00+03:00

2025-09-30T16:26:00+03:00

технологии

илон маск

чарли кирк

wikipedia

citigroup

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что его ИИ-компания xAI перепишет онлайн-энциклопедию "Википедия", учтя запрещенные для цитирования в ней СМИ, и опубликует результаты в открытом доступе. Бывший инвестиционный банкир Salomon Brothers и Citigroup Джон Лефевр в публикации в соцсети Х назвал "дикими" слова сооснователя "Википедии" о запрещенных для цитирования в качестве источника фактов ресурсов при написании статей. Лефевр, в частности, обратил внимание на то, что запрещенные ресурсы включают телеканал Fox News, портал Breitbart, а также такие СМИ, как Daily Caller, Epoch Times, New York Post, Federalist. Американский инвестор Дэвид Сакс, комментируя публикацию Лефевра, написал, что для ИИ существует рыночная возможность "переписать "Википедию", приняв во внимание все запрещенные источники. "xAI сделает это ради всех знаний человечества. Мы опубликуем результаты в открытом доступе", - написал Маск в соцсети Х, комментируя пост Сакса. Позднее Маск добавил, что xAI, которая занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, создаст так называемую "Грокипедию". По словам Маска, она будет существенным улучшением "Википедии". "Честно говоря, это необходимый шаг на пути к цели xAI - познанию Вселенной", - добавил миллиардер. В начале сентября Маск поддержал призыв прекратить финансирование "Википедии" после публикации, где консервативного активиста Чарли Кирка назвали "белым националистом".

2025

технологии, илон маск, чарли кирк, wikipedia, citigroup