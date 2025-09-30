https://ria.ru/20250930/mask-2045324327.html

СМИ раскрыли, кого Маск считает своим соперником

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Американский миллиардер и владелец xAI Илон Маск поглощен соперничеством с главой компанией OpenAI Сэмом Альтманом, из-за чего сотрудники xAI оказываются под давлением, сообщает газета Financial Times со ссылкой на недавно ушедшего из xAI высокопоставленного сотрудника. Как пишет газета, сотрудники xAI считают, что причиной оказываемого на них давления является соперничество Маска с Альтманом. "Илон держит обиду на ChatGPT и тратит все свое время на попытки убрать Сэма из бизнеса", - заявил изданию высокопоставленный источник. Financial Times уточняет, что за последний год компании Маска лишились большого числа сотрудников, многие из которых занимали высокие должности. "Возросло число тех, кто уходит из-за выгорания или разочарования в сменах стратегии Маска, массовых сокращений и его политических взглядов", - добавляется в публикации. Один из советников миллиардера отметил, что тот очень быстро меняет заместителей, не выдерживающих интенсивный темп работы. По словам высокопоставленных сотрудников, работа в компании стала еще более интенсивной после запуска ChatGPT в 2022 году. Кроме того, ряд источников указал на то, что в xAI с беспокойством относятся к поддержке, которую их начальник оказывает президенту США Дональду Трампу и некоторым крайне правым политикам в Штатах и Европе. "Поведение Илона сказывается на моральном состоянии, удерживании и наборе сотрудников", - сказал давний помощник миллиардера, добавив, что если раньше к Маску положительно относились самые разные люди, то теперь - лишь немногие. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

