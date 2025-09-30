https://ria.ru/20250930/marshal-2045263202.html

Минобороны запустило проект о маршале Победы Василевском

Минобороны запустило проект о маршале Победы Василевском - РИА Новости, 30.09.2025

Минобороны запустило проект о маршале Победы Василевском

Министерство обороны РФ запустило на своем сайте новый мультимедийный проект "Служение Родине — дело всей жизни", основанный на архивных документах, и... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T00:25:00+03:00

2025-09-30T00:25:00+03:00

2025-09-30T00:25:00+03:00

ссср

россия

сталинград

георгий жуков

иосиф сталин (джугашвили)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0e/2011136052_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e54df4a136f04e3bd085c6c5ddb5b35e.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ запустило на своем сайте новый мультимедийный проект "Служение Родине — дело всей жизни", основанный на архивных документах, и посвященный легендарному советскому военачальнику маршалу Александру Василевскому. Во вторник исполняется 130 лет со дня рождения дважды Героя Советского Союза, кавалера орденов "Победа" маршала Александра Михайловича Василевского. "Имя Маршала Победы навсегда вписано в историю как символ несгибаемой воли, стратегического гения и беззаветного служения Родине", - отмечает МО РФ. На сайте военного ведомства опубликованы документы из личного дела Василевского, выписки из рабочей тетради, директивы Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК), приказы начальника Генерального штаба, боевые донесения, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности. В годы Великой Отечественной войны Василевскому приходилось совмещать должность начальника Генерального штаба, заместителя наркома обороны СССР и представителя Ставки ВГК с правом координации действий и руководства операциями фронта или группами фронтов. Являясь полномочным представителем Ставки ВГК, Василевский проводил огромную работу по решению сложных вопросов стратегического взаимодействия непосредственно на местах и предоставлял командующим войсками фронтов помощь в обеспечении всем необходимым для выполнения задач. Василевский наряду с маршалом Георгием Жуковым был главным разработчиком практически всех крупнейших стратегических операций Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Полководческое искусство Василевского ярко проявилось при разработке плана контрнаступления Красной армии в Сталинградской битве в 1942-1943 годов в ходе отражения удара армейской группы "Гот", отмечает МО РФ. За вклад в успешную подготовку и проведение Сталинградской наступательной операции 16 февраля 1943 года Василевскому было присвоено воинское звание Маршала Советского Союза, спустя менее месяц после того, как ему было присвоено звание генерала армии. Василевский принимал непосредственное участие в разработке контрнаступательной операции под Сталинградом, первые наметки которой еще в середине сентября 1942 года были представлены Верховному Главнокомандующему Иосифу Сталину. Для проведения контрнаступления под Сталинградом советское командование заблаговременно приступило к скрытному сосредоточению войск на решающих направлениях. Разведывательным подразделениям была поставлена задача выявить во вражеской обороне слабые места. Подготовка к операции проводилась в условиях строжайшей секретности. С этой целью в конце октября Ставка ВГК даже выпустила директиву, согласно которой для ответственных лиц Ставки устанавливались условные фамилии. "В целях сохранения служебной тайны устанавливаются с 20 октября с/г условные фамилии для ответственных лиц Ставки Верховного Главнокомандования и для командующих фронтами при их обращении в Ставку и Генеральный штаб. Сообщаю условные фамилии: товарищ Сталин — Васильев, товарищ Жуков — Константинов, товарищ Василевский — Михайлов, товарищ Мерецков — Афанасьев. Впредь все вызовы, переговоры по прямому проводу и телефону "ВЧ" производить под условными фамилиями", — сказано в директиве Ставки ВГК об установлении условных фамилий для ответственных лиц Ставки Верховного Главнокомандования и для командующих фронтами от 20 октября 1942 г. Сталинградская битва стала переломным моментом в ходе Великой Отечественной войны и всей Второй мировой войны. К марту 1943 года советские войска очистили территорию Ржевско-Вяземского выступа. Отныне безопасность Москвы больше не была под угрозой. По поручению Ставки ВГК Василевский координировал действия фронтов в ряде основных операций в период 1943-1944 годов (в Курской битве 1943 года, в ходе освобождения Донбасса летом 1943 года, Правобережной Украины и Крыма весной 1944 года). При проведении Крымской операции Василевский был контужен. После выздоровления он принял участие в планировании и проведении стратегической операции "Багратион" по освобождению Белоруссии, а затем в операциях по освобождению Латвии и Литвы летом 1944 года. С февраля по апрель 1945 года был командующим 3-м Белорусским фронтом. Под его руководством фронт овладел Кенигсбергом, считавшимся неприступным бастионом. Затем Василевский успешно провел Земландскую операцию, в ходе которой войска 3-го Белорусского фронта, Балтийский флот и 18-я воздушная армия разгромили земландскую группировку немецких войск в Восточной Пруссии и освободили часть северных районов Польши. По окончании Великой Отечественной войны Маршал Василевский был назначен Главнокомандующим советскими войсками на Дальнем Востоке. "Маршала Советского Союза Василевского А.М. назначить Главнокомандующим Советскими войсками на Дальнем Востоке с подчинением ему с 1 августа 1945 года Забайкальского, Дальневосточного фронтов, Приморской группы войск и Тихоокеанского флота", — гласит приказ Ставки ВГК о назначении Василевского от 30 июля 1945 г. Под его руководством в Генштабе был разработан план войны с Японией, который был успешно реализован в ходе Советско-японской войны. Менее чем за месяц миллионная Квантунская армия была разгромлена, советские войска освободили Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, Южный Сахалин и Курильские острова. Мощное и стремительное наступление советских войск вынудило японского императора уже 15 августа объявить о капитуляции, однако даже после этого заявления советские передовые отряды, а также воздушные и морские десанты продолжили захватывать ключевые города и военные базы в Китае и Корее, что заставило японское командование в конце августа приступить к организованной сдаче своих войск в плен. "Немедленно прекратить боевые действия частей Квантунской армии повсюду, а там, где окажется невозможным, быстро довести до сведения войск приказ о немедленном прекращении боевых действий — прекратить боевые действия не позднее 12.00 20.08.1945. Немедленно прекратить всякие перегруппировки войск Квантунской армии. Все передвижения, необходимые для обеспечения выполнения условий капитуляции, производить каждый раз с моего разрешения", — свидетельствует указание Василевского главнокомандующему Квантунской армии генералу Отодзо Ямаде о порядке капитуляции Квантунской армии и ее разоружения. В 1946 году на плечи Василевского, начальника Генштаба - первого заместителя министра Вооруженных сил СССР, легла задача приведения Вооруженных сил к новому облику послевоенной жизни. Позднее Василевский занимал посты министра Вооруженных Сил СССР (1949—1953 гг.) и первого заместителя министра обороны СССР (1953—1956 гг.). В конце 1956 г. по личной просьбе был освобожден от занимаемой должности. С 1956 по 1957 годы занимал должность заместителя министра обороны СССР по вопросам военной науки. Внес значительный вклад в реорганизацию ВС СССР и повышение боевой готовности в условиях холодной войны. Являлся первым председателем Советского комитета ветеранов войны. В 1959 году назначен генеральным инспектором в Группу генеральных инспекторов МО СССР. За заслуги перед Родиной А.М. Василевскому дважды присвоено высшее звание Героя Советского Союза, он награжден двумя орденами "Победа", восемью орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Суворова 1-й степени, Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" 3-й степени, медалями и иностранными орденами. Умер 5 декабря 1977 года. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.

https://ria.ru/20250624/putin-2025183987.html

https://ria.ru/20250430/vasilevskiy-2014398194.html

https://ria.ru/20250530/vasilevskiy-2020000532.html

https://ria.ru/20250624/pridnestrove-2025166437.html

https://ria.ru/20250620/slova-2024139589.html

https://ria.ru/20250903/voyna-2039223682.html

ссср

россия

сталинград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, россия, сталинград, георгий жуков, иосиф сталин (джугашвили)