Прокурор запросил для певицы Максаковой* пять лет и два месяца заочно
Для Максаковой просят 5 лет 2 месяца заочно за призывы к деятельности против РФ
Мария Максакова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить к пяти годам и двум месяцам певицу Марию Максакову*, обвиняемую в призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
«
"Прошу назначить наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы", - сказал гособвинитель.
Максакова* живет за границей и объявлена в розыск. Защищает ее в суде адвокат, назначенный государством.
Прокурор попросил назначить местом отбывания наказания Максаковой* колонию общего режима. А также он предложил суду на пять лет запретить певице администрировать сайты.
Адвокат, в свою очередь, пояснил, что со своей подзащитной не связывался и ее позицию по делу пояснить не может. Но в качестве смягчающих обстоятельств упомянул ее дочь и пожилую маму, которые живут в Москве.
Против Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала на YouTube.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей в России государственной власти, а также распространяла материалы, созданные иноагентами. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.
* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.
Суд взыскал долги с певицы Максаковой*
31 мая, 06:16