Прокурор запросил для певицы Максаковой* пять лет и два месяца заочно

17:17 30.09.2025 (обновлено: 17:44 30.09.2025)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить к пяти годам и двум месяцам певицу Марию Максакову*, обвиняемую в призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы. "Прошу назначить наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы", - сказал гособвинитель. Максакова* живет за границей и объявлена в розыск. Защищает ее в суде адвокат, назначенный государством. Прокурор попросил назначить местом отбывания наказания Максаковой* колонию общего режима. А также он предложил суду на пять лет запретить певице администрировать сайты. Адвокат, в свою очередь, пояснил, что со своей подзащитной не связывался и ее позицию по делу пояснить не может. Но в качестве смягчающих обстоятельств упомянул ее дочь и пожилую маму, которые живут в Москве. Против Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала на YouTube. Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей в России государственной власти, а также распространяла материалы, созданные иноагентами. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях. * Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.
россия, мария максакова, москва, украина, вооруженные силы украины, youtube
Россия, Мария Максакова, Москва, Украина, Вооруженные силы Украины, YouTube
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМария Максакова*
Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Мария Максакова*. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Прокурор просит заочно приговорить к пяти годам и двум месяцам певицу Марию Максакову*, обвиняемую в призывах к деятельности против России и неисполнении обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
"Прошу назначить наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы", - сказал гособвинитель.
Максакова* живет за границей и объявлена в розыск. Защищает ее в суде адвокат, назначенный государством.
Прокурор попросил назначить местом отбывания наказания Максаковой* колонию общего режима. А также он предложил суду на пять лет запретить певице администрировать сайты.
Адвокат, в свою очередь, пояснил, что со своей подзащитной не связывался и ее позицию по делу пояснить не может. Но в качестве смягчающих обстоятельств упомянул ее дочь и пожилую маму, которые живут в Москве.
Против Максаковой* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала на YouTube.
Минюст внес проживающую за рубежом певицу в реестр иностранных агентов в мае 2023 года. Ведомство сообщало, что Максакова* призывала к предоставлению вооружения Украине, свержению действующей в России государственной власти, а также распространяла материалы, созданные иноагентами. Максакову* ранее неоднократно штрафовали за нарушение закона об иноагентах, в том числе за неуказание плашки в публикациях.
* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.
РоссияМария МаксаковаМоскваУкраинаВооруженные силы УкраиныYouTube
 
 
