На Мадагаскаре опровергли гибель 22 человек в протестах
МИД Мадагаскара опроверг гибель 22 человек в протестах
Остров Мадагаскар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. МИД Мадагаскара опроверг информацию о гибели в стране 22 протестующих.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что по меньшей мере 22 человека погибли в протестах против отключения воды и электричества на Мадагаскаре. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Мадагаскара провести "оперативное, тщательное, независимое и прозрачное расследование" случаев насилия и привлечь виновных к ответственности.
Президент Мадагаскара уволил министра энергетики после протеста
26 сентября, 22:21
"Никакие официальные данные не подтверждают эти жертвы", - цитирует портал Orange Actu комментарий МИД Мадагаскара.
В понедельник тысячи молодых людей вновь вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и теперь требуют отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, сообщил портал 2424.mg.
На прошлой неделе радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву. После протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что отправил в отставку министра энергетики.