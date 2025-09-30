Рейтинг@Mail.ru
00:49 30.09.2025
На Мадагаскаре опровергли гибель 22 человек в протестах
в мире
мадагаскар
антананариву (город)
оон
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. МИД Мадагаскара опроверг информацию о гибели в стране 22 протестующих. Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что по меньшей мере 22 человека погибли в протестах против отключения воды и электричества на Мадагаскаре. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Мадагаскара провести "оперативное, тщательное, независимое и прозрачное расследование" случаев насилия и привлечь виновных к ответственности. "Никакие официальные данные не подтверждают эти жертвы", - цитирует портал Orange Actu комментарий МИД Мадагаскара. В понедельник тысячи молодых людей вновь вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и теперь требуют отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, сообщил портал 2424.mg. На прошлой неделе радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву. После протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что отправил в отставку министра энергетики.
мадагаскар
антананариву (город)
в мире, мадагаскар, антананариву (город), оон
В мире, Мадагаскар, Антананариву (город), ООН
© РИА Новости / Антон ДенисовОстров Мадагаскар
Остров Мадагаскар - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Остров Мадагаскар. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. МИД Мадагаскара опроверг информацию о гибели в стране 22 протестующих.
Ранее Управление верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что по меньшей мере 22 человека погибли в протестах против отключения воды и электричества на Мадагаскаре. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Мадагаскара провести "оперативное, тщательное, независимое и прозрачное расследование" случаев насилия и привлечь виновных к ответственности.
"Никакие официальные данные не подтверждают эти жертвы", - цитирует портал Orange Actu комментарий МИД Мадагаскара.
В понедельник тысячи молодых людей вновь вышли на акции протеста против отключений электроэнергии и водоснабжения на Мадагаскаре и теперь требуют отставки правительства, полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, сообщил портал 2424.mg.
На прошлой неделе радиостанция RFI сообщала, что пять человек погибли на Мадагаскаре на манифестациях против отключений воды и электричества. Агентство Франс Пресс передавало, что силовики на Мадагаскаре применили резиновые пули и газовые гранаты для разгона готовящегося протеста в столице Антананариву. После протестов президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что отправил в отставку министра энергетики.
В миреМадагаскарАнтананариву (город)ООН
 
 
