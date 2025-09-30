Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко ответил на хамство Зеленского - РИА Новости, 30.09.2025
12:42 30.09.2025 (обновлено: 16:00 30.09.2025)
Лукашенко ответил на хамство Зеленского
Лукашенко ответил на хамство Зеленского - РИА Новости, 30.09.2025
Лукашенко ответил на хамство Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправительственного... РИА Новости, 30.09.2025
МИНСК, 30 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ, ответил на хамство Владимира Зеленского, назвав его заявления чепухой. "Вы генералы в экономиках своих стран. &lt;…&gt; Я человек уже, &lt;…&gt; как недавно сказал &lt;...&gt; тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим. Чепуха полная", — сказал Лукашенко. Ранее Зеленский в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании, заявив, что белорусский лидер "живет в своем мире". В конце сентября Лукашенко после переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом. Также Лукашенко отметил, что если Киев не пойдет на предложенный Россией компромисс, то может потерять всю Украину.
Лукашенко ответил на хамство Зеленского

Лукашенко назвал хамство Зеленского в свой адрес полной чепухой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 30 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ, ответил на хамство Владимира Зеленского, назвав его заявления чепухой.
"Вы генералы в экономиках своих стран. <…> Я человек уже, <…> как недавно сказал <...> тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим. Чепуха полная", — сказал Лукашенко.
Ранее Зеленский в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании, заявив, что белорусский лидер "живет в своем мире".
В конце сентября Лукашенко после переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом. Также Лукашенко отметил, что если Киев не пойдет на предложенный Россией компромисс, то может потерять всю Украину.
Лукашенко об угрозах Зеленского атаковать Кремль - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Лукашенко посоветовал Зеленскому успокоиться
26 сентября, 18:06
 
