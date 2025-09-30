https://ria.ru/20250930/lukashenko-2045338738.html

Лукашенко ответил на хамство Зеленского

Лукашенко ответил на хамство Зеленского - РИА Новости, 30.09.2025

Лукашенко ответил на хамство Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправительственного... РИА Новости, 30.09.2025

МИНСК, 30 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Минске с главами правительственных делегаций, участвующих в заседаниях Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств стран СНГ, ответил на хамство Владимира Зеленского, назвав его заявления чепухой. "Вы генералы в экономиках своих стран. <…> Я человек уже, <…> как недавно сказал <...> тут мой коллега, которого своим сыном считал, Володя Зеленский, "старики" мы тут с Путиным, где-то там шепчемся по углам во вред другим. Чепуха полная", — сказал Лукашенко. Ранее Зеленский в ходе Варшавского форума по вопросам безопасности нахамил Лукашенко в ответ на его слова о мирном урегулировании, заявив, что белорусский лидер "живет в своем мире". В конце сентября Лукашенко после переговоров в Кремле с президентом России Владимиром Путиным заявил, что есть хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта, которые в том числе услышаны президентом США Дональдом Трампом. Также Лукашенко отметил, что если Киев не пойдет на предложенный Россией компромисс, то может потерять всю Украину.

