"Дом народов России" в ЛНР планируют открыть в следующем году
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Дом дружбы народов России в ЛНР планируется к открытию в следующем году, рассказала журналистам руководитель "Дома народов России" Анна Полежаева.
"Мы обязательно в следующем году планируем открытие Дома народов России в Луганской Народной республике. Приоткрою вам такую завесу тайны. Но при этом мы готовимся командой уже сейчас" , - сказала Полежаева.
Она добавила, что, помимо ЛНР, открытие Дома дружбы народов России стоит ожидать в Херсонской и Запорожской областях в ближайшее время.
В рамках Дня воссоединения новых регионов в Донецке состоялось открытие "Дома народов России". В рамках мероприятия была открыта выставка "СВОИ" и был презентован интернет-портал проекта, который направлен информирование, что народ России и Донбасса - потомки победителей, со времен Великой Отечественной войны по нынешнее время. В самом "Доме народов" свою работу также начал пресс-центр всероссийского медиа-движения "КИБЕР" где можно получить информацию о профессии журналиста, а также познакомиться с разными направлениями информационного пространства, начиная от вопроса информационной безопасности и заканчивая способами освещения актуальной информационной повестки в стране, также для детей был проведен интерактивный урок "17 традиционных ценностей России".
Среди приглашенных гостей присутствовали: Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, Глава ДНР Денис Пушилин, сенатор Российской Федерации Александр Волошин, руководитель "Дома народов России" Анна Полежаева и мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.
