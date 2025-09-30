Рейтинг@Mail.ru
Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:10 30.09.2025 (обновлено: 10:27 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/lotereya-2045302279.html
Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей
Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей - РИА Новости, 30.09.2025
Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей
Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, купила два билета лотереи "12 Добрых дел" и выиграла 20 миллионов рублей, рассказали РИА Новости РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T08:10:00+03:00
2025-09-30T10:27:00+03:00
хорошие новости
новосибирск
кемеровская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d32b88ca383c2cadceabb26defee293c.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, купила два билета лотереи "12 Добрых дел" и выиграла 20 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, "Национальная Лотерея". "В тот день все было буднично: мама отвела внука в школу, заглянула на почту и снова взяла два билета. Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал", — рассказала дочь победительницы по имени Марина. По ее словам, мама уже много лет покупает каждую неделю по два лотерейных билета, обычно на почте. Иногда это "Мечталлион", иногда другая лотерея. Когда победительнице сообщили о выигрыше, она решила, что это мошенники, и ответила только со второго раза. "Хорошо, что я тоже была дома, и Валентина из клиентского офиса подробно все объяснила. Мама до последнего не верила", — добавила дочь. Выигрыш семья потратит на то, чтобы купить для мамы жилье и перевезти ее в Новосибирск, заключила Марина.
https://ria.ru/20250924/lotereya-2043908446.html
https://ria.ru/20250803/uchastniki-2033080993.html
новосибирск
кемеровская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Тузова
Ольга Тузова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884947256_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_4873bd53c3483f9ae15f3be50f6458a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, кемеровская область, россия
Хорошие новости, Новосибирск, Кемеровская область, Россия

Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, купила два билета лотереи "12 Добрых дел" и выиграла 20 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, "Национальная Лотерея".
"В тот день все было буднично: мама отвела внука в школу, заглянула на почту и снова взяла два билета. Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал", — рассказала дочь победительницы по имени Марина.
Жительница Подмосковья, ставшая обладательницей суперприза в 56 миллионов рублей в лотерее Все или ничего - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Домохозяйка из Подмосковья выиграла 56 миллионов рублей в лотерею
24 сентября, 08:39
По ее словам, мама уже много лет покупает каждую неделю по два лотерейных билета, обычно на почте. Иногда это "Мечталлион", иногда другая лотерея.
Когда победительнице сообщили о выигрыше, она решила, что это мошенники, и ответила только со второго раза.
"Хорошо, что я тоже была дома, и Валентина из клиентского офиса подробно все объяснила. Мама до последнего не верила", — добавила дочь.
Выигрыш семья потратит на то, чтобы купить для мамы жилье и перевезти ее в Новосибирск, заключила Марина.
Билет лотереи Мечталлион - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Трое россиян стали лотерейными мультимиллионерами
3 августа, 12:30
 
Хорошие новостиНовосибирскКемеровская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала