Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей

Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей

Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей

Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, купила два билета лотереи "12 Добрых дел" и выиграла 20 миллионов рублей

2025-09-30T08:10:00+03:00

2025-09-30T08:10:00+03:00

2025-09-30T10:27:00+03:00

хорошие новости

новосибирск

кемеровская область

россия

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Жительница Кемеровской области приехала к дочери в Новосибирск, купила два билета лотереи "12 Добрых дел" и выиграла 20 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином, "Национальная Лотерея". "В тот день все было буднично: мама отвела внука в школу, заглянула на почту и снова взяла два билета. Это первый раз, первый такой крупный выигрыш в нашей семье. Никто, кроме нее, билеты никогда не покупал", — рассказала дочь победительницы по имени Марина. По ее словам, мама уже много лет покупает каждую неделю по два лотерейных билета, обычно на почте. Иногда это "Мечталлион", иногда другая лотерея. Когда победительнице сообщили о выигрыше, она решила, что это мошенники, и ответила только со второго раза. "Хорошо, что я тоже была дома, и Валентина из клиентского офиса подробно все объяснила. Мама до последнего не верила", — добавила дочь. Выигрыш семья потратит на то, чтобы купить для мамы жилье и перевезти ее в Новосибирск, заключила Марина.

