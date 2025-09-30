Рейтинг@Mail.ru
Лавров ответил на вопрос о российской позиции по урегулированию в Газе
13:28 30.09.2025 (обновлено: 13:46 30.09.2025)
Лавров ответил на вопрос о российской позиции по урегулированию в Газе
Лавров ответил на вопрос о российской позиции по урегулированию в Газе
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Определяться с позицией по плану президента США Дональда Трампа по Газе можно будет после того, как станет известно мнение всех стран региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Определяться окончательно надо будет только тогда, когда мы узнаем мнение всех соседей Палестины и Израиля и вообще стран региона, ЛАГ (Лига арабских государств - ред.), Совета сотрудничества государств (Персидского - ред.) Залива и самих палестинцев, прежде всего. Я слышал, что не хотят включать в этот временный орган даже в качестве наблюдателей представителей палестинской национальной администрации... Повторю, сначала надо прояснить все детали", - сказал он по итогам XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай". Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Определяться с позицией по плану президента США Дональда Трампа по Газе можно будет после того, как станет известно мнение всех стран региона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Определяться окончательно надо будет только тогда, когда мы узнаем мнение всех соседей Палестины и Израиля и вообще стран региона, ЛАГ (Лига арабских государств - ред.), Совета сотрудничества государств (Персидского - ред.) Залива и самих палестинцев, прежде всего. Я слышал, что не хотят включать в этот временный орган даже в качестве наблюдателей представителей палестинской национальной администрации... Повторю, сначала надо прояснить все детали", - сказал он по итогам XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
Заголовок открываемого материала