Россия не знает детали плана Трампа по Газе, заявил Лавров
Россия не знает детали плана Трампа по Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2025
Россия не знает детали плана Трампа по Газе, заявил Лавров
Россия не знает деталей плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, видела только его пункты, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:11:00+03:00
2025-09-30T13:11:00+03:00
2025-09-30T13:22:00+03:00
в мире
россия
сша
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
дональд трамп
сергей лавров
тони блэр
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не знает деталей плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, видела только его пункты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, из чего он состоит... Я слышал, что вот этот международный орган, который будет управлять, временно управлять Газой, планирует возглавить Тони Блэр, он сам вроде уже об этом объявил, но повторю, я деталями не владею, не знаю, какие ему собираются полномочия предоставить, как к этом относятся арабские страны", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
россия
сша
