https://ria.ru/20250930/lavrov-2045347293.html

Россия не знает детали плана Трампа по Газе, заявил Лавров

Россия не знает детали плана Трампа по Газе, заявил Лавров - РИА Новости, 30.09.2025

Россия не знает детали плана Трампа по Газе, заявил Лавров

Россия не знает деталей плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, видела только его пункты, заявил глава МИД России Сергей РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T13:11:00+03:00

2025-09-30T13:11:00+03:00

2025-09-30T13:22:00+03:00

в мире

россия

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта

дональд трамп

сергей лавров

тони блэр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044641697_0:0:3000:1864_1920x0_80_0_0_b29689503ac4aaa561cec554585fa8e8.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия не знает деталей плана президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа, видела только его пункты, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы не видели этого плана, мы только слышали комментарии о том, из чего он состоит... Я слышал, что вот этот международный орган, который будет управлять, временно управлять Газой, планирует возглавить Тони Блэр, он сам вроде уже об этом объявил, но повторю, я деталями не владею, не знаю, какие ему собираются полномочия предоставить, как к этом относятся арабские страны", - сказал Лавров журналистам по итогам XXII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.

https://ria.ru/20250930/plan-2045350060.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, дональд трамп, сергей лавров, тони блэр