Родственники погибших в "Крокусе" не приходят на заседания суда

Родственники погибших в "Крокусе" не приходят на заседания суда - РИА Новости, 30.09.2025

Родственники погибших в "Крокусе" не приходят на заседания суда

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Родственники погибших в теракте в концертном зале "Крокус сити холл" не приходят на заседания суда по делу в отношении обвиняемых, чтобы не переживать трагедию заново, сообщил РИА Новости один из участников процесса. "В суд для опроса вызывают всех потерпевших по делу, как непосредственных посетителей концерта, так и родственников погибших в теракте. Родственники на заседания почти не ходят, чтобы не переживать трагедию и страдания от потери заново. За всё время только несколько раз приходили родственники погибшего человека, чаще всего как раз приходят те, кто мало что видел", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

