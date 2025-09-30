Рейтинг@Mail.ru
Изучение показаний по делу о "Крокусе" могут закончить на этой неделе
03:13 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/krokus-2045272967.html
Изучение показаний по делу о "Крокусе" могут закончить на этой неделе
2025-09-30T03:13:00+03:00
2025-09-30T03:13:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус сити холл
московский городской суд
крокус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033216092_0:16:3584:2032_1920x0_80_0_0_18be11a657700b5ca5de0b92fff52304.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на этой неделе может закончить изучать показания потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса. "Изучали показания и приглашали в суд всех потерпевших в алфавитном порядке, Мы уже на "Я", то ли закончили, то ли заканчиваем, скорее всего, дооглашают остальных в ходе ближайшего заседания и начнут другие материалы оглашать", - рассказал собеседник агентства. Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
красногорск
происшествия, красногорск, крокус сити холл, московский городской суд, крокус
Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Московский городской суд, Крокус
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл"
Заседание суда по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Второй западный окружной военный суд на этой неделе может закончить изучать показания потерпевших по делу о теракте в концертном зале "Крокус сити холл", сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Изучали показания и приглашали в суд всех потерпевших в алфавитном порядке, Мы уже на "Я", то ли закончили, то ли заканчиваем, скорее всего, дооглашают остальных в ходе ближайшего заседания и начнут другие материалы оглашать", - рассказал собеседник агентства.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
