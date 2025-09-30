Рейтинг@Mail.ru
Воробьев рассказал о планах открытия выставочных площадок в "Крокусе" - РИА Новости, 30.09.2025
02:38 30.09.2025
Воробьев рассказал о планах открытия выставочных площадок в "Крокусе"
Воробьев рассказал о планах открытия выставочных площадок в "Крокусе"
2025-09-30T02:38:00+03:00
2025-09-30T02:38:00+03:00
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сроки открытия выставочных площадок на части сгоревшего концертного зала "Крокус сити холл" зависят от собственника здания, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее Воробьев в беседе с РИА Новости сообщал, что концертный зал на месте "Крокуса" восстанавливать не будут, а часть сгоревшего зала могут передать под выставочные площади после восстановления здания. "Это от собственника зависит", - сказал Воробьев агентству, отвечая на вопрос, когда можно ожидать открытия выставочных площадок. Работы по реконструкции фасада третьего павильона "Крокус Экспо" в Красногорске, в состав которого входит концертный зал "Крокус сити холл", начались в июле текущего года. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
строительство, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, крокус сити холл, крокус, следственный комитет россии (ск рф)
Строительство, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Крокус Сити Холл, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ)
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сроки открытия выставочных площадок на части сгоревшего концертного зала "Крокус сити холл" зависят от собственника здания, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ранее Воробьев в беседе с РИА Новости сообщал, что концертный зал на месте "Крокуса" восстанавливать не будут, а часть сгоревшего зала могут передать под выставочные площади после восстановления здания.
Пострадавшие при теракте в "Крокусе" до сих пор проходят лечение
8 сентября, 02:47
"Это от собственника зависит", - сказал Воробьев агентству, отвечая на вопрос, когда можно ожидать открытия выставочных площадок.
Работы по реконструкции фасада третьего павильона "Крокус Экспо" в Красногорске, в состав которого входит концертный зал "Крокус сити холл", начались в июле текущего года.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
ВСК выплатил 500 тысяч рублей семье мальчика, сбитого в "Крокусе"
17 сентября, 06:37
 
СтроительствоКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевКрокус Сити ХоллКрокусСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
