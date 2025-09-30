https://ria.ru/20250930/krokus-2045271621.html
Воробьев рассказал о планах открытия выставочных площадок в "Крокусе"
30.09.2025
Воробьев рассказал о планах открытия выставочных площадок в "Крокусе"
Сроки открытия выставочных площадок на части сгоревшего концертного зала "Крокус сити холл" зависят от собственника здания, сообщил РИА Новости губернатор...
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сроки открытия выставочных площадок на части сгоревшего концертного зала "Крокус сити холл" зависят от собственника здания, сообщил РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ранее Воробьев в беседе с РИА Новости сообщал, что концертный зал на месте "Крокуса" восстанавливать не будут, а часть сгоревшего зала могут передать под выставочные площади после восстановления здания. "Это от собственника зависит", - сказал Воробьев агентству, отвечая на вопрос, когда можно ожидать открытия выставочных площадок. Работы по реконструкции фасада третьего павильона "Крокус Экспо" в Красногорске, в состав которого входит концертный зал "Крокус сити холл", начались в июле текущего года. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
