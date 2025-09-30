Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали заявления главы МИД Украины о конфликте - РИА Новости, 30.09.2025
13:07 30.09.2025
В Кремле прокомментировали заявления главы МИД Украины о конфликте
В Кремле прокомментировали заявления главы МИД Украины о конфликте
в мире
украина
россия
киев
андрей сибига
владимир путин
дмитрий песков
нато
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле не знают, с чем связаны заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Сибига заявил, что Украина якобы хочет закончить конфликт в 2025 году. "Не знаю. Здесь я не могу ничего сказать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, с чем в Кремле связывают оптимизм Украины по скорому завершению конфликта при нежелании вести переговоры. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
в мире, украина, россия, киев, андрей сибига, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Сибига, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле не знают, с чем связаны заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Сибига заявил, что Украина якобы хочет закончить конфликт в 2025 году.
"Не знаю. Здесь я не могу ничего сказать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, с чем в Кремле связывают оптимизм Украины по скорому завершению конфликта при нежелании вести переговоры.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине
