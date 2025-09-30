https://ria.ru/20250930/kreml-2045345899.html
В Кремле прокомментировали заявления главы МИД Украины о конфликте
В Кремле прокомментировали заявления главы МИД Украины о конфликте - РИА Новости, 30.09.2025
В Кремле прокомментировали заявления главы МИД Украины о конфликте
В Кремле не знают, с чем связаны заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:07:00+03:00
2025-09-30T13:07:00+03:00
2025-09-30T13:07:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
андрей сибига
владимир путин
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_0:0:3094:1741_1920x0_80_0_0_8d5b10f7bc07f75bdd7d963b2c36720b.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле не знают, с чем связаны заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Сибига заявил, что Украина якобы хочет закончить конфликт в 2025 году. "Не знаю. Здесь я не могу ничего сказать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, с чем в Кремле связывают оптимизм Украины по скорому завершению конфликта при нежелании вести переговоры. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://ria.ru/20250930/plan-2045311182.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983049866_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_466b6888662c2933d30e04d7c124f79f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, андрей сибига, владимир путин, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Андрей Сибига, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле прокомментировали заявления главы МИД Украины о конфликте
В Кремле не знают, с чем связаны слова Сибиги о завершении конфликта на Украине