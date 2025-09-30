https://ria.ru/20250930/kreml-2045345899.html

В Кремле прокомментировали заявления главы МИД Украины о конфликте

30.09.2025

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле не знают, с чем связаны заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о планах завершить конфликт на Украине в 2025 году, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Сибига заявил, что Украина якобы хочет закончить конфликт в 2025 году. "Не знаю. Здесь я не могу ничего сказать", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, с чем в Кремле связывают оптимизм Украины по скорому завершению конфликта при нежелании вести переговоры. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: украинские войска должны быть выведены с территории новых регионов России, кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

