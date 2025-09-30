Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили заявления главы МИД Украины о возможных ударах по России - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 30.09.2025 (обновлено: 13:17 30.09.2025)
https://ria.ru/20250930/kreml-2045344143.html
В Кремле оценили заявления главы МИД Украины о возможных ударах по России
В Кремле оценили заявления главы МИД Украины о возможных ударах по России - РИА Новости, 30.09.2025
В Кремле оценили заявления главы МИД Украины о возможных ударах по России
В Кремле негативно оценили восприняли заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы возможности ВСУ наносить удары по территории России, заявил... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T12:59:00+03:00
2025-09-30T13:17:00+03:00
в мире
россия
андрей сибига
дмитрий песков
мид украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_0:242:2894:1870_1920x0_80_0_0_69333e3fb6ba655d2616efdaf35e962a.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле негативно оценили восприняли заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы возможности ВСУ наносить удары по территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Негативно, конечно же. Заявление не новое, много таких бравад мы слышим. Но ситуация на линии фронтов совсем иная. Там бравады нет со стороны киевского режима", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Песков отмечал, что российские войска по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, а ВСУ несут большие потери. Он также заявлял, что с каждым днем положение Украины на фронте и ее переговорные позиции ухудшаются.
https://ria.ru/20250930/plan-2045311182.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971229496_100:0:2672:1929_1920x0_80_0_0_7ad98a6d3e011d0d39e2839bd35d59db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, андрей сибига, дмитрий песков, мид украины, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Андрей Сибига, Дмитрий Песков, МИД Украины, Вооруженные силы Украины
В Кремле оценили заявления главы МИД Украины о возможных ударах по России

Песков негативно оценил слова Сибиги о возможных ударах по России

© AP Photo / Andrii NesterewnkoАндрей Сибига
Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© AP Photo / Andrii Nesterewnko
Андрей Сибига. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле негативно оценили восприняли заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы возможности ВСУ наносить удары по территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Негативно, конечно же. Заявление не новое, много таких бравад мы слышим. Но ситуация на линии фронтов совсем иная. Там бравады нет со стороны киевского режима", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Песков отмечал, что российские войска по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, а ВСУ несут большие потери. Он также заявлял, что с каждым днем положение Украины на фронте и ее переговорные позиции ухудшаются.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Несчастный народ". Орбан раскрыл истинный план Запада по Украине
Вчера, 10:42
 
В миреРоссияАндрей СибигаДмитрий ПесковМИД УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала