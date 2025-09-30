https://ria.ru/20250930/kreml-2045344143.html
В Кремле оценили заявления главы МИД Украины о возможных ударах по России
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Кремле негативно оценили восприняли заявления главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы возможности ВСУ наносить удары по территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Негативно, конечно же. Заявление не новое, много таких бравад мы слышим. Но ситуация на линии фронтов совсем иная. Там бравады нет со стороны киевского режима", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее Песков отмечал, что российские войска по всей линии фронта уверенно продвигаются вперед, а ВСУ несут большие потери. Он также заявлял, что с каждым днем положение Украины на фронте и ее переговорные позиции ухудшаются.
в мире, россия, андрей сибига, дмитрий песков, мид украины, вооруженные силы украины
