https://ria.ru/20250930/kosmos-2045306187.html

В России представят новую модель БПЛА вертикального взлета и посадки

В России представят новую модель БПЛА вертикального взлета и посадки - РИА Новости, 30.09.2025

В России представят новую модель БПЛА вертикального взлета и посадки

Частная компания "Новый космос" заключила два контракта на поставку беспилотников с радиолокаторами "Аргос" и планирует в 2025 году представить новую модель... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T10:21:00+03:00

2025-09-30T10:21:00+03:00

2025-09-30T10:21:00+03:00

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757319009_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_79f80987056a0105523129b7055e7ebd.jpg

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Частная компания "Новый космос" заключила два контракта на поставку беспилотников с радиолокаторами "Аргос" и планирует в 2025 году представить новую модель самолётного типа вертикального взлёта и посадки, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Антон Алексеев. "У нас уже заключены два контракта на действующие изделия. Кроме того, в этом году планируем представить беспилотник самолетного типа вертикального взлета, так называемый VTOL (Vertical take-off and landing). Ряду потребителей нужна такая технология, чтобы охватывать большие площади. Радиолокатор для БПЛА, как и на спутнике, способен в любое время суток при любой освещенности выдавать картинку для принятия решений", - сказал Алексеев. Он уточнил, что в рамках заключенных контрактов речь идёт о поставке нескольких единиц коптерных дронов. В то же время, по словам Алексеева, у разработки есть экспортный потенциал. Первую модель "Новый космос" сделал в сотрудничестве с одним из партнеров. СВЧ-блок и антенна - собственная разработка компании. "Говоря снова про сам БПЛА – впоследствии мы и саму раму доработали, нарабатываем компетенции и в этом направлении, поэтому сейчас "Аргос" становится уже практически самостоятельным изделием. Хотя полетный контроллер, двигатели для пропеллеров имеют происхождение из дружественных стран", - добавил Алексеев. Гендиректор компании уточнил, что сейчас "Новый космос" подбирает партнера и изделие, которое будет использовать и дорабатывать при создании беспилотника вертикального взлёта и посадки. Полностью интервью с Антоном Алексеевым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://ria.ru/20250930/mintrans-2045279248.html

https://ria.ru/20250929/dvigatel-2045128696.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия