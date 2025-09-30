https://ria.ru/20250930/kosmos-2045306187.html
В России представят новую модель БПЛА вертикального взлета и посадки
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Частная компания "Новый космос" заключила два контракта на поставку беспилотников с радиолокаторами "Аргос" и планирует в 2025 году представить новую модель самолётного типа вертикального взлёта и посадки, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор компании Антон Алексеев. "У нас уже заключены два контракта на действующие изделия. Кроме того, в этом году планируем представить беспилотник самолетного типа вертикального взлета, так называемый VTOL (Vertical take-off and landing). Ряду потребителей нужна такая технология, чтобы охватывать большие площади. Радиолокатор для БПЛА, как и на спутнике, способен в любое время суток при любой освещенности выдавать картинку для принятия решений", - сказал Алексеев. Он уточнил, что в рамках заключенных контрактов речь идёт о поставке нескольких единиц коптерных дронов. В то же время, по словам Алексеева, у разработки есть экспортный потенциал. Первую модель "Новый космос" сделал в сотрудничестве с одним из партнеров. СВЧ-блок и антенна - собственная разработка компании. "Говоря снова про сам БПЛА – впоследствии мы и саму раму доработали, нарабатываем компетенции и в этом направлении, поэтому сейчас "Аргос" становится уже практически самостоятельным изделием. Хотя полетный контроллер, двигатели для пропеллеров имеют происхождение из дружественных стран", - добавил Алексеев. Гендиректор компании уточнил, что сейчас "Новый космос" подбирает партнера и изделие, которое будет использовать и дорабатывать при создании беспилотника вертикального взлёта и посадки. Полностью интервью с Антоном Алексеевым читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
