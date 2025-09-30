Рейтинг@Mail.ru
14:09 30.09.2025
Умер журналист Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в период перестройки
россия
общество
виталий коротич
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поэт, журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в период перестройки, ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщил украинский историк Виктор Мироненко. "Двадцать девятого сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем", - написал Мироненко на своей странице в Facebook*. * запрещена в РФ как экстремистская.
россия, общество, виталий коротич, facebook
Россия, Общество, Виталий Коротич, Facebook
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поэт, журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в период перестройки, ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщил украинский историк Виктор Мироненко.
"Двадцать девятого сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем", - написал Мироненко на своей странице в Facebook*.
* запрещена в РФ как экстремистская.
 
Россия Общество Виталий Коротич Facebook
 
 
