https://ria.ru/20250930/korotich-2045366141.html
Умер журналист Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в период перестройки
Умер журналист Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в период перестройки - РИА Новости, 30.09.2025
Умер журналист Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в период перестройки
Поэт, журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в период перестройки, ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщил украинский историк Виктор... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T14:09:00+03:00
2025-09-30T14:09:00+03:00
2025-09-30T14:09:00+03:00
россия
общество
виталий коротич
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045364079_0:53:2736:1591_1920x0_80_0_0_6e226b74d5895f5ddb19cba015ed833f.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Поэт, журналист Виталий Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в период перестройки, ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщил украинский историк Виктор Мироненко. "Двадцать девятого сентября в московской больнице скончался Виталий Алексеевич Коротич. Он человек был, человек во всем", - написал Мироненко на своей странице в Facebook*. * запрещена в РФ как экстремистская.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045364079_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d42d4e9a8c95918de254a88daed2965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, виталий коротич, facebook
Россия, Общество, Виталий Коротич, Facebook
Умер журналист Коротич, возглавлявший журнал "Огонек" в период перестройки
Виталий Коротич умер в возрасте 89 лет