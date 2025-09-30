https://ria.ru/20250930/kniga-2045468349.html
Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова
Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова - РИА Новости, 30.09.2025
Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова
Книга журналиста ВГТРК Аркадия Мамонтова "Следы Империи: Как из Малороссии сделали Украину" будет представлена во вторник в Доме Пашкова Российской... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Книга журналиста ВГТРК Аркадия Мамонтова "Следы Империи: Как из Малороссии сделали Украину" будет представлена во вторник в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГБ. "В этот день, когда Россия отмечает годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, состоится встреча с журналистом и документалистом Аркадием Мамонтовым. Его новая книга — масштабное исследование о том, как формировался проект "Украина" как инструмент внешнего влияния, направленный на ослабление России и разделение единого народа", – говорится в сообщении. Презентация, рассказали организаторы, пройдет в 19.00 в Доме Пашкова. В ней примут участие публицист Сергей Перевезенцев и политолог Алексей Кочетков, с приветственным словом выступит генеральный директор РГБ Вадим Дуда.
