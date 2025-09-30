https://ria.ru/20250930/kniga-2045468349.html

Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова

Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова - РИА Новости, 30.09.2025

Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова

Книга журналиста ВГТРК Аркадия Мамонтова "Следы Империи: Как из Малороссии сделали Украину" будет представлена во вторник в Доме Пашкова Российской... РИА Новости, 30.09.2025

2025-09-30T17:28:00+03:00

2025-09-30T17:28:00+03:00

2025-09-30T17:28:00+03:00

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

аркадий мамонтов

российская государственная библиотека

вадим дуда

вгтрк

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045466474_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f587045faf66a1dfd911ac3d30e00c45.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Книга журналиста ВГТРК Аркадия Мамонтова "Следы Империи: Как из Малороссии сделали Украину" будет представлена во вторник в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГБ. "В этот день, когда Россия отмечает годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, состоится встреча с журналистом и документалистом Аркадием Мамонтовым. Его новая книга — масштабное исследование о том, как формировался проект "Украина" как инструмент внешнего влияния, направленный на ослабление России и разделение единого народа", – говорится в сообщении. Презентация, рассказали организаторы, пройдет в 19.00 в Доме Пашкова. В ней примут участие публицист Сергей Перевезенцев и политолог Алексей Кочетков, с приветственным словом выступит генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

https://ria.ru/20250610/zhurnalisty-2021949576.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, аркадий мамонтов, российская государственная библиотека, вадим дуда, вгтрк, общество