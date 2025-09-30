Рейтинг@Mail.ru
Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова - РИА Новости, 30.09.2025
17:28 30.09.2025
Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова
Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова
Книга журналиста ВГТРК Аркадия Мамонтова "Следы Империи: Как из Малороссии сделали Украину" будет представлена во вторник в Доме Пашкова Российской... РИА Новости, 30.09.2025
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Книга журналиста ВГТРК Аркадия Мамонтова "Следы Империи: Как из Малороссии сделали Украину" будет представлена во вторник в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГБ. "В этот день, когда Россия отмечает годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, состоится встреча с журналистом и документалистом Аркадием Мамонтовым. Его новая книга — масштабное исследование о том, как формировался проект "Украина" как инструмент внешнего влияния, направленный на ослабление России и разделение единого народа", – говорится в сообщении. Презентация, рассказали организаторы, пройдет в 19.00 в Доме Пашкова. В ней примут участие публицист Сергей Перевезенцев и политолог Алексей Кочетков, с приветственным словом выступит генеральный директор РГБ Вадим Дуда.
Книгу журналиста ВГТРК об Украине представят в Доме Пашкова

Книгу журналиста ВГТРК Мамонтова об Украине представят в Доме Пашкова в Москве

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкТелеведущий Аркадий Мамонтов
Телеведущий Аркадий Мамонтов - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Телеведущий Аркадий Мамонтов. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Книга журналиста ВГТРК Аркадия Мамонтова "Следы Империи: Как из Малороссии сделали Украину" будет представлена во вторник в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РГБ.
"В этот день, когда Россия отмечает годовщину воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, состоится встреча с журналистом и документалистом Аркадием Мамонтовым. Его новая книга — масштабное исследование о том, как формировался проект "Украина" как инструмент внешнего влияния, направленный на ослабление России и разделение единого народа", – говорится в сообщении.
Презентация, рассказали организаторы, пройдет в 19.00 в Доме Пашкова. В ней примут участие публицист Сергей Перевезенцев и политолог Алексей Кочетков, с приветственным словом выступит генеральный директор РГБ Вадим Дуда.
Больше всех наград в номинациях "ТЭФИ-2025" взяли журналисты ВГТРК
10 июня, 10:19
