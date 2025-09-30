Рейтинг@Mail.ru
05:24 30.09.2025 (обновлено: 05:25 30.09.2025)
Кнайсль считает нарушением усыпление редких животных в зоопарках Европы
европа
австрия
лейпциг
карин кнайсль
владимир путин
сергей арамилев
санкт-петербургский государственный университет
московский зоопарк
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Усыпление редких животных в зоопарках Европы является нарушением, в том числе если это происходит из-за нехватки места, сообщила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. Руководство зоопарка немецкого города Лейпциг ранее усыпило трех амурских тигрят из-за отказа их матери Юшки выкармливать собственное потомство. Сотрудники зоопарка объяснили свои действия стремлением избавить детенышей от "страданий от голода". Зоозащитники подали в суд на зоопарк. В июле Кельнский зоопарк усыпил двух детенышей львицы вскоре после их рождения, так как она не приняла своих львят. В конце июля зоопарк немецкого Нюрнберга принял решение об убийстве 12 павианов из-за нехватки места. Эти случаи вызвали резкое возмущение зоозащитников и общества. "Когда мы говорим об управлении зоопарками, мы говорим о том, как они управляют разведением видов. Некоторые из зоопарков утверждают, что занимаются разведением животных для сохранения дикой природы. В этом случае мы видим, что имели место множество нарушений. Ведь если зоопарку приходится убивать животных из-за нехватки места, то это уже нарушение. И это, конечно, ужасно. Если вы берете животных, находящихся под угрозой вымирания, и убиваете их, это бессмысленно. Так что это нарушение", - отметила Кнайсль. Она добавила, что очень скептически относится к зоопаркам в целом, в том числе и к содержанию зверей в Московском зоопарке. "Я не знаю ни одного зоопарка, где, как мне кажется, животные живут в условиях, соответствующих их потребностям. Я за всю свою жизнь не видела ни одного зоопарка, где условия для животных были бы адекватными. Поэтому я не люблю зоопарки", - сказала собеседница. Кнайсль посетила Приморье в рамках празднования Дня тигра во Владивостоке. В том числе она присутствовала на церемонии передачи техники от Центра "Амурский тигр" охотнадзору Приморья и особо охраняемым территориям региона, а также посетила Музей уссурийской тайги, в открытии которого в рамках Восточного экономического форума принял участие президент Владимир Путин. Кнайсль после посещения Восточного экономического форума 2022 года начала помогать центру "Амурский тигр" в вопросах сохранения популяции редкого амурского тигра, в том числе выделила средства, на которые были закуплены современные фотоловушки для Лазовского заповедника. На ВЭФ-2024 глава центра Сергей Арамилев сообщал агентству, что Кнайсль стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в России и помогает центру "Амурский тигр" в международных вопросах.
европа
австрия
лейпциг
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль. Архивное фото
