Кнайсль отметила наличие религиозного аспекта в гибели Чарли Кирка

Кнайсль отметила наличие религиозного аспекта в гибели Чарли Кирка

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. В смерти консервативного активиста Чарли Кирка в США есть религиозный аспект мученичества, знакомый по Ближнему Востоку, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Убийство Мартина Лютера Кинга, убийство Джона Кеннеди - было много политических убийств. Это не первый случай… Я не знаю, насколько серьезна эта политическая атака, но что было для меня важно как для человека, долго прожившего на Ближнем Востоке, - сразу после убийства люди сказали, что Чарли Кирк стал мучеником. Так оно и есть. Есть этот религиозный аспект мученичества, который я знаю по Ливану и Палестине, по людям, которые занимаются политикой и которых убивают", - отметила Кнайсль. Собеседница также рассказала, что, следя за современной политикой США в последние десятилетия, заметила, что в американском обществе всегда был глубокий раскол. "Я не помню Вьетнамскую войну - я была слишком мала, но мне рассказывали, насколько сильно она расколола общество… В США отмечались крупные демонстрации против войны в Ираке в 2003 году, но американцы все равно пошли воевать… Так что американское общество не является гармоничным из-за американского образа жизни", - добавила Кнайсль. Сторонник президента США Дональда Трампа, 31-летний Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Обвинение в преступлении предъявлено 22-летнему Тайлеру Робинсону, прокуратура планирует требовать для него смертной казни. Он сам сдался шерифу, на судебном слушании был в костюме, предотвращающем самоубийство. Власти считают, что Робинсон радикализировался в последнее время на почве "левых" идей, он жил с трансгендером* (движение ЛГБТ* признано в РФ экстремистским и запрещено) и спорил с отцом, которому нравился Дональд Трамп.*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

