Китай поддержал план Трампа по урегулированию в Газе

ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Китай приветствует все усилия, направленные на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, говоря о плане президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. "Китай приветствует и поддерживает все усилия, способствующие снижению напряжённости между Палестиной и Израилем", - сказал дипломат. Го Цзякунь отметил, что Пекин призывает все заинтересованные стороны к добросовестному выполнению соответствующих резолюций ООН, немедленному достижению всеобъемлющего прекращения огня в Газе, освобождению всех заложников и скорейшему разрешению гуманитарного кризиса. "Китай выступает за соблюдение принципа: палестинцы управляют Палестиной и содействие реализации плана "Два государства для двух народов", - добавил дипломат. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.

