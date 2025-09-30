Рейтинг@Mail.ru
Китай поддержал план Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:22 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/kitaj-2045351570.html
Китай поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
Китай поддержал план Трампа по урегулированию в Газе - РИА Новости, 30.09.2025
Китай поддержал план Трампа по урегулированию в Газе
Китай приветствует все усилия, направленные на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:22:00+03:00
2025-09-30T13:22:00+03:00
в мире
китай
палестина
израиль
дональд трамп
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f097b9dd623710f37721bcf4f81168fe.jpg
ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Китай приветствует все усилия, направленные на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, говоря о плане президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе. "Китай приветствует и поддерживает все усилия, способствующие снижению напряжённости между Палестиной и Израилем", - сказал дипломат. Го Цзякунь отметил, что Пекин призывает все заинтересованные стороны к добросовестному выполнению соответствующих резолюций ООН, немедленному достижению всеобъемлющего прекращения огня в Газе, освобождению всех заложников и скорейшему разрешению гуманитарного кризиса. "Китай выступает за соблюдение принципа: палестинцы управляют Палестиной и содействие реализации плана "Два государства для двух народов", - добавил дипломат. Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
https://ria.ru/20250930/plan-2045344021.html
https://ria.ru/20250929/tramp-2045249589.html
https://ria.ru/20250929/wsj-2045100310.html
китай
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574766874_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5308b4e7a459506c07b8e533c91fd969.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, палестина, израиль, дональд трамп, хамас, оон
В мире, Китай, Палестина, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС, ООН
Китай поддержал план Трампа по урегулированию в Газе

МИД КНР: Китай приветствует усилия по снижению напряженности на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГенеральное консульство КНР в Хьюстоне
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Генеральное консульство КНР в Хьюстоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Китай приветствует все усилия, направленные на снижение напряженности на Ближнем Востоке, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, говоря о плане президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе.
"Китай приветствует и поддерживает все усилия, способствующие снижению напряжённости между Палестиной и Израилем", - сказал дипломат.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Россия не участвует в плане Трампа по Газе, заявил Песков
Вчера, 12:58
Го Цзякунь отметил, что Пекин призывает все заинтересованные стороны к добросовестному выполнению соответствующих резолюций ООН, немедленному достижению всеобъемлющего прекращения огня в Газе, освобождению всех заложников и скорейшему разрешению гуманитарного кризиса.
"Китай выступает за соблюдение принципа: палестинцы управляют Палестиной и содействие реализации плана "Два государства для двух народов", - добавил дипломат.
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе из 20 пунктов. Предложение предусматривает, в частности, немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом.
Израильские танки недалеко от границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Белый дом опубликовал план Трампа по Газе
29 сентября, 21:56
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 года число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
WSJ: Пентагон готовится к возможному конфликту с Китаем
29 сентября, 13:21
 
В миреКитайПалестинаИзраильДональд ТрампХАМАСООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала