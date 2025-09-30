Рейтинг@Mail.ru
Российский командир рассказал о попытках ВСУ слиться с мирными в Кировске
Специальная военная операция на Украине
 
30.09.2025
Российский командир рассказал о попытках ВСУ слиться с мирными в Кировске
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Находившийся в освобожденном Кировске личный состав ВСУ был деморализован, многие переодеваются в гражданскую одежду и пытаются слиться с мирным населением, заявил командир взвода штурмового отряда с позывным "Серп". В понедельник МО РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Кировск в ДНР. "Личный состав (ВСУ - ред.), который находится в Кировске, деморализован. Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением. Наши штурмовики активно выявляют данных граждан, потому что в любом случае они приносят неудобство в дальнейшем продвижении", - сказал "Серп".
Российский командир рассказал о попытках ВСУ слиться с мирными в Кировске

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Находившийся в освобожденном Кировске личный состав ВСУ был деморализован, многие переодеваются в гражданскую одежду и пытаются слиться с мирным населением, заявил командир взвода штурмового отряда с позывным "Серп".
В понедельник МО РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Кировск в ДНР.
"Личный состав (ВСУ - ред.), который находится в Кировске, деморализован. Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением. Наши штурмовики активно выявляют данных граждан, потому что в любом случае они приносят неудобство в дальнейшем продвижении", - сказал "Серп".
Специальная военная операция на Украине
 
 
