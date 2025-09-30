https://ria.ru/20250930/kirovsk-2045347486.html
Российский командир рассказал о попытках ВСУ слиться с мирными в Кировске
Российский командир рассказал о попытках ВСУ слиться с мирными в Кировске - РИА Новости, 30.09.2025
Российский командир рассказал о попытках ВСУ слиться с мирными в Кировске
Находившийся в освобожденном Кировске личный состав ВСУ был деморализован, многие переодеваются в гражданскую одежду и пытаются слиться с мирным населением,... РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:12:00+03:00
2025-09-30T13:12:00+03:00
2025-09-30T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
кировск
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Находившийся в освобожденном Кировске личный состав ВСУ был деморализован, многие переодеваются в гражданскую одежду и пытаются слиться с мирным населением, заявил командир взвода штурмового отряда с позывным "Серп". В понедельник МО РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Кировск в ДНР. "Личный состав (ВСУ - ред.), который находится в Кировске, деморализован. Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением. Наши штурмовики активно выявляют данных граждан, потому что в любом случае они приносят неудобство в дальнейшем продвижении", - сказал "Серп".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировск
россия
донецкая народная республика
безопасность, кировск, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кировск, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Российский командир рассказал о попытках ВСУ слиться с мирными в Кировске
ВСУ переодеваются в одежду гражданских, чтобы слиться с мирными