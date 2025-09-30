https://ria.ru/20250930/kirovsk-2045345299.html
Российские штурмовые группы зашли в Кировск без потерь
Российские штурмовые группы зашли в Кировск без потерь - РИА Новости, 30.09.2025
Российские штурмовые группы зашли в Кировск без потерь
Российские войска зашли в Кировск в ДНР без потерь благодаря креативному подходу командования, заявил командир взвода штурмового отряда с позывным "Серп". РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:03:00+03:00
2025-09-30T13:03:00+03:00
2025-09-30T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировск
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска зашли в Кировск в ДНР без потерь благодаря креативному подходу командования, заявил командир взвода штурмового отряда с позывным "Серп". В понедельник МО РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Кировск в ДНР. "У нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать. Штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска. В ходе наступления противник огрызался", - сказал "Серп" на видео, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, в основном украинские войска использовали в Кировске FPV-дроны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кировск, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Кировск, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские штурмовые группы зашли в Кировск без потерь
ВС России зашли в Кировск без потерь благодаря креативному подходу