Рейтинг@Mail.ru
Российские штурмовые группы зашли в Кировск без потерь - РИА Новости, 30.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 30.09.2025
https://ria.ru/20250930/kirovsk-2045345299.html
Российские штурмовые группы зашли в Кировск без потерь
Российские штурмовые группы зашли в Кировск без потерь - РИА Новости, 30.09.2025
Российские штурмовые группы зашли в Кировск без потерь
Российские войска зашли в Кировск в ДНР без потерь благодаря креативному подходу командования, заявил командир взвода штурмового отряда с позывным "Серп". РИА Новости, 30.09.2025
2025-09-30T13:03:00+03:00
2025-09-30T13:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
кировск
донецкая народная республика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска зашли в Кировск в ДНР без потерь благодаря креативному подходу командования, заявил командир взвода штурмового отряда с позывным "Серп". В понедельник МО РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Кировск в ДНР. "У нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать. Штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска. В ходе наступления противник огрызался", - сказал "Серп" на видео, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, в основном украинские войска использовали в Кировске FPV-дроны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
кировск
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кировск, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Кировск, Донецкая Народная Республика, Россия
Российские штурмовые группы зашли в Кировск без потерь

ВС России зашли в Кировск без потерь благодаря креативному подходу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска зашли в Кировск в ДНР без потерь благодаря креативному подходу командования, заявил командир взвода штурмового отряда с позывным "Серп".
В понедельник МО РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Кировск в ДНР.
"У нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать. Штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска. В ходе наступления противник огрызался", - сказал "Серп" на видео, опубликованном Минобороны РФ.
По его словам, в основном украинские войска использовали в Кировске FPV-дроны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКировскДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала