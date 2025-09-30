https://ria.ru/20250930/kirovsk-2045345299.html

Российские штурмовые группы зашли в Кировск без потерь

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Российские войска зашли в Кировск в ДНР без потерь благодаря креативному подходу командования, заявил командир взвода штурмового отряда с позывным "Серп". В понедельник МО РФ сообщило, что подразделения группировки "Запад" взяли под контроль населенный пункт Кировск в ДНР. "У нас стояла задача зайти в населенный пункт Кировск. Креативный подход командования позволил это сделать. Штурмовые группы зашли без потерь на территорию Кировска. В ходе наступления противник огрызался", - сказал "Серп" на видео, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, в основном украинские войска использовали в Кировске FPV-дроны.

Варвара Скокшина

